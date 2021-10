Uomini e Donne, puntata del 4/10/21: Ida lascia lo studio. Marcello spiazza

A Uomini e Donne Ida Platano non è riuscita a trattenere la sua delusione nei confronti di Marcello, lasciando gli studi del Trono Over.

Uomini e Donne oggi mostra al pubblico del piccolo schermo il continuo di quanto abbiamo visto venerdì scorso e si riprende da Ida e Marcello. Lui non ha potuto nascondere tutta la delusione nei confronti della dama, in quanto ha rivelato le loro cose private al centro dello studio, raccontando di aver avuto un rapporto quasi come se le dispiacesse.

Per questo motivo sembrerebbe aver scelto di voler trovare questa conoscenza. Lei, invece, rincara la dose affermando che ritiene che sia lui a non essere così interessato a voler proseguire la loro conoscenza, in quanto le percepisce di privo di entusiasmo. Gianni e Tina sono convinti, invece, che lui sia trovando delle scuse per troncare il tutto perché trovano la sua motivazione piuttosto debole per non proseguire la loro conoscenza.

Maria De Filippi interviene e prova a farli chiarire, facendo notare ad Ida che forse lei racconta le cose in studio con un tono leggermente dispiaciuto e negativo rispetto a quanto siano accadute, portando il cavaliere ad allontanarsi. Tina Cipollari sembra concordare con la padrona di casa e consiglia ad Ida di raccontare le cose in maniera differente, più positiva: “Sei tu che li fai scappare“, citando anche la sua situazione passata con Riccardo Guarnieri.

Ida delusa da Marcello lascia lo studio di Uomini e Donne: la scelta di lui

Marcello rivela che spesso Ida lo ha messo in imbarazzo. In quanto quando si stavano baciando in maniera appassionata, lei lo ha bloccato chiedendogli se fosse emozionato. Questo lo ha bloccato, poiché non era di certo il momento più adatto per fargli una domanda del genere e questa volta gli opinionisti comprendono meglio il suo punto di vista e gli danno ragione.

Si continua con il Trono Over, passando al percorso di Biagio. Rosy in un primo momento aveva dichiarato di non voler proseguire la conoscenza con lui, ma l’insistenza lo ha premiato e lei ha accettato di uscire nuovamente con lui. Tina interviene e rimprovera sia lui che Sara, affermando che è inutile che fanno le eroine affermando di aver chiuso la conoscenza, quando la puntata seguente sono di nuovo lì nella speranza che lui si decida a fare sul serio con lui.

Sara ha rivelato di aver chiuso la loro conoscenza, ma Rosy insiste affermando che è stato Biagio a spingerla a prendere questa scelta, visto che ha scelto di ballare con lei e non con la sua rivale, spingendola ad allontanarsi. Tina lo accusa di essere falso e di usare le donne soltanto per essere al centro dello studio.

Nel frattempo Ida abbandona lo studio di Uomini e Donne. Marcello però sceglie di non inseguirla perchè crede che debba avere il tempo per riflettere su quanto accaduto ed anche lui ne vuole perché non vuole che il loro futuro possa essere sempre così.

Si passa al Trono Classico con Andrea e Nicole e Roberta. Maria fa entrare Samuele e Ciprian. Roberta decide di uscire di nuovo con Samuele. L’uscita prosegue bene e lei inizia ad essere turbata perché non provava certi sensazioni positive da diverso tempo. Tanto da non sentire emozioni nuove che non le permettono di riconoscersi. Luca, l’altro suo corteggiatore, non la prende affatto bene. E’ deluso e dispiaciuto.

Si passa ad Andrea Nicole, che è uscita con Ciprian. Lui è rimasto dispiaciuto per essere stato attaccato in puntata, ma lei lo rincuora affermando di non dare importanza alle critiche ma soltanto a quello che pensa lei. In studio Maria rivela che lui le ha portato un regalo. Voleva ringraziarla per non essersi sentito giudicato da lei. A questo punto interviene Gianni Sperti che si sospetta di lui. In quanto ha confidato che a causa delle critiche avrebbe voluto mollare il suo percorso e secondo l’opinionista questo dimostra il suo non avere un profondo interesse con la tronista.

Dello stesso parere sono anche gli altri corteggiatori di lei, visto che lui ha detto che conoscerebbe anche l’altra tronista.

Si passa a Matteo e Joele e per lui al centro dello studio ci sono Jessica e Veronica. L’esterna di Joele con la sua corteggiatrice non va affatto bene. Lui ammette di essere stato tradito e di aver tradito e lei ha espresso preferenza per Matteo. Lei nega, ma lui non le crede e rivela di non riuscirsi a fidare di lei e la elimina.