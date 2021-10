By

Scegli la forma delle labbra che somiglia di più alle tue. Il test rivelerà chi sei veramente

Le labbra sono una parte del nostro corpo molto sensuale, ipnotico e anche la cornice del nostro stupendo sorriso.

Ogni parte del nostro viso rivela un particolare aspetto di noi, sia estetico che caratteriale.

Con questo test puoi scoprire chi sei dalla forma delle tue labbra. Mi raccomando, sappi che non ne esistono di belle o di brutte; tutte le forme sono perfette.

Scopri cosa rivela la tua indole

Test: la forma delle tue labbra rivela chi sei

Per partecipare a questo semplice test devi scegliere il tipo di labbra che somiglia di più alle tue.

Ogni forma è diversa e nasconde un lato nascosto.

Concentrati, scegli bene e scopri la risposta

1) Labbra grandi e carnose

Questo tipo di labbra rivela che sei una persona molto cordiale. Ami stare in mezzo alla gente, parlare delle tue azioni generose e ti piace mantenere anche un contatto fisico con le persone con cui socializzi.

Le persone con le labbra carnose vengono sempre molto apprezzate e si distinguono per la loro passione e per il loro gusto a tutto tondo.

Per i tuoi amici sei assolutamente indispensabile e sei la prima persona che viene invitata per viaggi di gruppo, perché sei troppo popolare.

2) Labbra ordinarie

Sei un tipo armonioso e ricerchi ciò anche nella tua indole.

Sei un ottimo amico e collega anche se sei molto riservato.

Proprio per questo delle volte non sai come approcciarti a nuovi incontri e la tua spontaneità talvolta crea del disagio.

Per te la ragione e la logica vince sui sentimenti e, proprio per questo, rischi di essere troppo intransigente nelle tue decisioni.

3) Labbro inferiore più grande di quello superiore

Le tue labbra ricordano il broncio innervosito di un bambino, ma tu non sei affatto così.

Sei una persona che ha una forte voglia di avventura, ami viaggiare goderti la vita, fare yoga, divertirti e fare le coccole.

Tu credi che la vita debba essere masticata in ogni sua parte e non ti fai di certo influenzare dai tuoi coetanei che vedono il bicchiere mezzo vuoto.

Grazie a questa tua indole creativa e vivace, hai una personalità socievole e loquace.

4) Labbro superiore più grande di quello inferiore

Con questo tipo di labbra, una cosa è certa: sei una persona che ha tanto cuore e dedica molto del tuo tempo agli altri.

Sei gentile e sensibile, ma occhio perché hai un lato nascosto.

Ami essere al centro dell’attenzione e, se vieni trascurato, puoi reagire in modo violento e ferire chi ti sta attorno con gesti e parole.

5) Labbra sottili

Tu sei un tipo che rimane affascinato dalle sfide e gli ostacoli. Hai bisogno di comprendere in continuazione quanto sei autosufficiente e perciò non vedi l’ora di testarti.

Sei un lupo solitario che preferisce stare da solo piuttosto che con gruppi o folle. Quando però ti affezioni, apri il tuo cuore e mostri una grande lealtà e tanta devozione.

6) Labbra piccole e carnose

Le tue labbra hanno un grande fascino perché anche se sono piccole, sono carnose.

Risulti una persona compassionevole e buona.

Sei un tipo comprensivo e dai molto agli altri. Talvolta metti al primo posto i tuoi amici portandoti a fare delle decisioni che vanno contro il tuo interesse per aiutare loro.

Se non sei ancora volontario in associazioni o eventi di beneficenza, corri subito ad iscriverti, perché quello è l’ambiente in cui puoi esprimere il tuo meglio.