Scegli un occhio e ti dirò chi sei. Scopri la tua vera anima con questo test

Come dice un famoso detto “Gli occhi sono lo specchio dell’anima” ed è proprio vero.

Gli occhi servono sì per guardare il mondo, ma sono anche una fonte di comunicazione.

Dallo sguardo di una persona si può capire se è felice, malinconico, serio, triste.

Se l’umore dato dai tratti del viso non corrisponde con i messaggi che manda l’occhio, si capisce che l’emozione è in contrasto e non reale.

Con questo divertente test dell’occhio capiremo quale è la tua vera anima tramite la scelta di diverse tipologie di occhio.

Ecco come

Test: scegli l’occhio che più ti si addice e scopri la tua anima nascosta

Con questo test puoi scoprire quale è la tua vera anima, ma capiamo come.

Quest’immagine è un elenco di 8 tipologie di occhio diverse. Guardale tutte attentamente e scegline uno.

Il disegno rivelerà chi sei veramente

1) Occhio n° 1

Sei una persona assolutamente ottimista, hai un forte temperamento e ti piace stare in mezzo alla natura circondato da cose autentiche.

Ti fidi molto delle persone e quando devi conoscere una nuova persona sei molto amichevole e simpatico.

Hai la convinzione di poterti buttare in ogni incontro perché potrebbe nascondersi un vero amico e preferisci correre il rischio di rimanere deluso piuttosto di non averci provato.

Non ti lamenti quasi mai e hai sempre un’ottima soluzione ad ogni problema senza dovere chiedere agli altri. Proprio per questo, quando un tuo amico è in difficoltà, sei il primo a correre a salvarlo.

I tuoi amici sanno benissimo che si possono fidare totalmente di te.

Leggi anche –> Il tuo “terzo occhio” è aperto? Scopriamo se sei uno dei segni più consapevoli dello zodiaco!

2) Occhio n° 2

Sei una persona sempre attiva. Ti dai molto da fare e non ami stare con le mani in mano ad annoiarti.

Hai la necessità di dover pianificare ogni dettaglio per raggiungere l’obiettivo prestabilito e dai sempre il massimo per ottenerlo.

Dai sempre un’ottima impressione agli altri e ami provare felicità quando il tuo lavoro viene apprezzato e elogiato.

3) Occhio n° 3

Ahia, hai una sensazione di preoccupazione costante. La tua vita non è sempre stata facile e perciò hai un carattere molto forte.

Hai vissuto dei problemi e vecchie abitudini tornano spesso a bussare alla tua porta tormentandoti.

Non riesci proprio a voltare pagina.

Gli altri ti percepiscono come una persona solare e spensierata e non hanno il minimo sospetto che tu abbia difficoltà nell’aprirti veramente e lasciarti andare.

4) Occhio n° 4

Sei un filosofo e la tua mente è in costante viaggio.

Ami analizzare e meditare nel cercare di percepire la profondità dei tuoi pensieri.

Hai il sospetto che dietro ogni cosa o persona si nasconda un significato nascosto e vuoi capirlo a tutti i costi.

Inoltre, hai una forte curiosità e sei affascinato da quello che succede nel mondo. Ami offrire alle persone, ma sei selettiva e devi studiare molto bene la tua preda prima di farla avvicinare.

Leggi anche –> Test: scegli una città e scopri cosa nasconde la tua indole

5) Occhio n° 5

Ecco il tipo misterioso. Questa è la sensazione che dai agli altri, ma tu sai bene che in realtà emani mistero perché stai ancora cercando di scoprire e capire te stesso.

Il motivo è che ti senti sempre in contrasto: una volta sei in un modo e un’altra in un altro.

Hai una grande dote che è la capacità di ascoltare, ma ciò non vuol dire che ti piaccia raccontarti, anzi, non lo sopporti proprio.

6) Occhio n° 6

Sei veramente una persona sensibile. Ami provare emozioni e per te non è un problema lasciarti trasportare da loro.

Davanti a film romantici e tristi, piangi facilmente e se vedi una persona che sta male, soffri anche tu. Hai una forte empatia che riesce a farti comprendere l’umore delle persone che ti circondano prima di tutti gli altri.

Hai un grande fascino per i dettagli e sei quindi un’acuta osservatrice. Riesci a prevedere cosa accadrà nella tua vita.

Leggi anche –> Test: dimmi la tua posizione preferita per dormire e scopri la tua vera personalità

7) Occhio n° 7

Per te non esistono sotterfugi, sei un tipo veramente spontaneo. Il fuoco dentro questo occhio è la tua fonte di energia.

Nella tua vita non esistono sfumature, ma è tutto o bianco o nero. Hai una grande capacità nello scegliere proprio per questo, perché hai idee sempre chiare e ben definite.

Il tuo maggiore difetto è l’eccessiva impulsività che ti porta a lasciarti andare alla rabbia quando la situazione ti sta sfuggendo di mano.

Proprio per questo, detesti il conflitto.

8) Occhio n° 8

Ecco il tipo indipendente. Hai uno stile originale, perché guardi il mondo con occhi insoliti.

ami sentirti libero, spensierato e senza regole, perciò non ami le tradizioni.

Hai forte fiducia in te stesso e odi quando gli altri ti dicono cosa fare o come comportarti.

Comunque sei aperta ad ogni discoro perché non giudichi e non nascondi i tuo pareri.

Ridi dei tuoi difetti, perché sei totalmente sicura di essi e perciò ti senti perfetta.