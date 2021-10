“Mi sdraio a letto e non riesco a dormire”: l’amatissima attrice svela il motivo agghiacciante per cui non riesce a prendere sonno

Ci sono davvero poche cose più fastidiose dell’insonnia. Mettersi a letto e non riuscire a prendere sonno provoca un senso di disagio, che spesso si trasforma in grande nervosismo. Soprattutto quando ci sentiamo stanchi e non abbiamo altro che voglia di dormire. Tuttavia qualcosa impedisce di riuscirci. A volte proprio “non si trova pace” e ci si gira e rigira nel letto. La posizione sembra scomoda, a volte si sentono strane sensazioni. Spesso a incombere sono pensieri inaspettati che si mettono nella testa e ci fanno stare svegli.

Tuttavia, non si ha nemmeno voglia di alzarsi, sia perché ci sentiamo stanchi, sia perché obiettivamente non ci sarebbe nulla da fare in giro per casa. E poi il tempo che passa inutilmente fa aumentare lo stress: soprattutto quando si guarda l’orologio e si vedono le “ore piccole” che avanzano. Il pensiero e l’ansia di doverci svegliare presto ci assale, soprattutto perché ci rendiamo conto che dormiremo poche ore e quindi andremo incontro a una (probabile) giornata di stanchezza e di stress.

La famosa attrice ha un’insonnia davvero strana e inquietante

Un antipatico circolo vizioso che molte volte rovina la qualità della nostra vita. E’ molto difficile capire le cause dell’insonnia, ma alcune sono davvero incredibili. Anzi, spesso queste sono spaventose. Di insonnia ne soffrono anche parecchi vip e personaggi famosi. E’ il caso della stupenda Charlize Theron, un’attrice molto famosa e dotata di una bellezza incontestabile. Più di una volta, il premio Oscar per il film “Monster” ha confessato che vedere il disordine nel suo armadio le porta ansia e nervosismo.

Nella sua testa – come ha raccontato – scatta una sorta di senso di colpa, che la porta ad avere pensieri spaventosi. “Penso al karma e all’armadio: non riesco a dormire perché vedo in quel disordine qualcosa o qualcuno che non dovrebbe esserci. E questo mi fa paura”. In pratica, la dolce Charlize teme che nel suo armadio possa esserci una presenza estranea e inquietante. Intanto noi proviamo a suggerirle di tenerlo chiuso: e se, evidentemente, si tratta di uno di quelli a vista, di coprirlo con un’opportuna anta o tenda.