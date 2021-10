GF Vip daytime del 4/10/21, la gieffina svela: “Non lo facevo da 40 anni”

Al GF Vip, la gieffina più discussa ha confessato in diretta tv di non averlo fatto da 40 anni, lasciando senza parole Signorini.

Il daytime del GF Vip di oggi inizia con un riassunto della diretta di venerdì scorso, dove si è creato il caos intorno alle affermazioni di Soleil Sorge, accusata, da alcuni suoi compagni di viaggio, di aver pronunciato frasi razziste.

L’ex tronista di Uomini e Donne era pronta a chiedere di nuovo scusa in diretta, ma Ainett Stehpens e gli altri concorrenti non ne hanno voluto sapere, scatenando il caos anche con le opinioniste in studio ed Alfonso Signorini stesso, che ha dovuto riportare subito l’ordine.

In molti, però, subito dopo la puntata hanno confidato che sospettano abbia fatto finta di essersi pentita, soltanto per non apparire come la cattiva di turno di fronte gli occhi del pubblico, ma attenzione perché il daytime del GF Vip di oggi non finisce di certo qui.

Katia Ricciarelli fa una confessione inedita al GF Vip

Si passa alla conoscenza tra Lulù e Manuel. Lei sembra essere molto apprensiva nei suoi confronti, un po’ troppo. Tant’è che lui ancora una volta rivendica i suoi spazi, ma lei non sembra affatto capirlo, continuando ad avere maggiori attenzioni da parte sua, escludendolo quasi dal resto del gruppo.

Manuel le ha fatto presente ancora una volta che ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi e gli altri compagni di viaggio sono convinti che l’atteggiamento mostrato da Lulù Selassiè nei suoi confronti sia troppo soffocante. Anche perchè lei ha fatto di tutto pur di dormire con lui, escludendo Aldo Montano dal suo posto letto pur di dormire al suo fianco.

In studio, in diretta dallo studio di Cincittà, si è poi collegato Alfonso Signorini che ha dato alcune anticipazioni sulla diretta del Grande Fratello Vip. Questa sera verrà ripresa questa loro conoscenza e in studio ci sarà l’ex di lui. Il padrone di casa parlerà anche delle confessioni sull’amore libero di Giucas Casella e di Katia Ricciarelli, che sta mostrando il lato più divertente della sua personalità.

Katia si è collegata dal confessionale in diretta e ha confidato che erano più di 40 anni che non si divertiva così: “Ora posso uscire” ha commentato, rivelando di preferire Gianmaria Antinolfi tra i boys della casa.

La cantante ha anche detto la sua sulla conoscenza tra Lulù e Manuel, rivelando di aver avuto la percezione che tra i due i rapporti si sono un po’ freddati.