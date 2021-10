Pastella per i fritti: i trucchi per un risultato super croccante

La pastella per i fritti è decisamente una delle ricette più sfiziose e gustose, ma sai come evitare l’effetto unto? La croccantezza non è mai stata così facile da realizzare!

La pastella per i fritti è un must della cucina italiana per realizzare un frittura dalla bontà inaudita. Cosa si può passare nel composto? Praticamente una grande varietà di alimenti! Dalle verdure, al pesce, e persino la frutta! Il risultato per essere quello sperato però ha un segreto che non tutti conoscono, ecco che lo scopriremo insieme.

La pastella per fritti è la soluzione alle fredde serate invernali in cui il gusto vuole essere stuzzicato da un po’ di fantasia! Cosa può essere fritto? Praticamente qualsiasi cosa. Dai fiori di zucca, zucchine e cavolfiore, fino ai crostacei, baccalà e pesce spada! Lo sapevi che puoi anche friggere la frutta, come le arance?

Insomma, con questa tecnica non potrai sbagliare se per un sera hai deciso di cadere in tentazione. Potresti accompagnarci un dolcetto, che ne pensi di scoprire anche la ricetta per una frolla infallibile?

Tra impasti e segreti, ecco il trucco da non lasciarti scappare.

Pastella fritti, sai come avere un risultato scrocchiante?

Riuscire a sbalordire gli ospiti è facile, basta seguire dei trucchetti. Questo proviene dalla cucina italiana, nello specifico siciliana. D’altronde si sa, se ogni tanto si vuole sgarrare, perché non farlo bene? Ad esempio, sorprendendo tutti con una parmigiana imbattibile con questo trucco? Insomma, c’è da sbizzarrirsi senza preoccuparsi di fallire. Il motivo? Qui troverai la soluzione in termini di croccantezza e leggerezza in poche mosse.

Lo sapevi che il segreto risiede nell’impasto? Non ti serve chissà quale magia, ma rispettare dei passaggi e aggiungere l’ingrediente che non ti aspetti. Il motivo? Lo usi per altro di solito!

Innanzitutto, il composto va preparato con pochissimi ingredienti. Armatevi di frusta e ciotola. Setacciate la farina con molta cura, evitando che si creino dei grumi. Dopodiché, scegliete l’olio per una frittura leggera e scrocchiante, meglio se quello di semi.

Prima di metterlo però, insieme ad un pizzico di sale, devi fare la mossa più importante. Prendi dal frigo una bella birra ghiacciata, se ti fa piacere bevine un sorso, ma mettine una piccola quantità proporzionale al composto con la tecnica a filo.

Con questo trucco da maestri la tua frittura sarà perfetta!