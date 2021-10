Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Leggi anche – GF VIP: colpo di scena nella notte. Lulù ed il gesto assurdo verso Manuel

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Ti potrebbe interessare anche – Ricordate Sara e Steven di Matrimonio a prima vista? Dopo il sì, lui ha stravolto tutto

Qual è il tuo decennio preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono quattro decenni iconici degli ultimi cinquanta anni: anni ’70, anni ’80, anni ’90, anni 2000. Qual è il tuo preferito? Quale tra questi quattro decenni hai vissuto o avresti voluto vivere? Si tratta di quattro decenni molto intensi e diversi tra loro.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Leggi anche – Non prendere appuntamento con uno dei segni più flessibili dello zodiaco: non sai se si presenterà!

Hai scelto gli anni ’70

Gli anni ’70 hanno visto l’ascesa della musica rock britannica, già iniziata nel decennio precedente. Si tratta di un decennio molto importante anche dal punto di vista politico, con numerosi equilibri che sono cambiati in pochi anni. Uno degli episodi più significativi nel nostro paese è stato l’omicidio di Aldo Moro, trovato morto il 9 maggio 1978. Il suo cadavere era stato lasciato in una Renault 4 in Via Caetani dalle Brigate Rosse.

Se hai scelto proprio questo decennio, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Non riesci a stare fermo un attimo, senti l’esigenza di dover scoprire ogni giorno dei posti nuovi. Questo aspetto del tuo carattere, a volte, può avere ripercussioni anche nella tua vita privata. Prova a costruire rapporti più solidi e duraturi nel tempo.

Ai nostri lettori interessa anche – Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, chi è il padre delle Selassiè: Giulio Bissiri e storia

Le soluzioni del test: hai scelto gli anni ’80

Gli anni ’80, dal punto di vista musicale, sono stati gli anni del punk, genere proveniente dalla Gran Bretagna. Nel corso di questi anni abbiamo visto numerosi episodi significativi. Il 23 novembre 1980 un terribile terremoto ha colpito l’Irpinia, causando 3.000 morti, 9.000 feriti e quasi 300mila sfollati. Il 9 novembre è la data in cui è stato abbattuto il Muro di Berlino, considerato il simbolo della Guerra Fredda.

Se hai scelto proprio questo decennio, vuol dire che sei una persona che non ama il romanticismo. Non sei fatto per la vita sentimentale e per i legami. Sei un solitario, non ti piace condividere con gli altri le tue esperienze e le tue idee. Non ami particolarmente le sorprese, preferisci programmare ogni tuo impegno in maniera dettagliata.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Alba Parietti, chi è: età, altezza, amori e la lotta vinta contro la malattia

Hai scelto gli anni ’90

Gli anni ’90, dal punto di vista musicale, sono stati gli anni del pop. Molti artisti che si erano già affermati nel decennio precedente, hanno vissuto il loro periodo migliore nel corso di questo decennio. L’Italia ha ospitato i mondiali di calcio del 1990, arrivando in semifinale. Il 31 agosto 1997 è morta Diana Spencer, tragicamente scomparsa a causa di un incidente stradale a Parigi.

Le soluzioni del test: hai scelto gli anni 2000

Il decennio in questione ha rappresentato anche l’arrivo del nuovo millennio. Dal punto di vista tecnologico, c’è stata una fortissima evoluzione. Questo decennio, infatti, è iniziato con dei telefoni cellulari di vecchia generazione, ed è terminato con l’arrivo dei primi smartphone, che oggi rappresentato un bene posseduto da tutti i cittadini del mondo.

Se hai scelto proprio questo decennio, vuol dire che sei una persona molto legata agli affetti familiari. Ti piace restare nella tua comfort zone e preferisci passare i momenti più belli della tua vita con le persone che ami. Sei un amico fidato ed un ottimo consigliere. Gli altri fanno di tutto per ottenere un tuo prezioso consiglio.

Questo test è piaciuto molto ai nostri lettori – Test: dimmi come tieni il cellulare e scopri la tua vera personalità

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo decennio preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!