Royal Family: Harry e Meghan, una sorpresa inaspettata

Harry e Meghan hanno ricevuto una sorpresa che non si aspettavano. Quale sarà stata la loro reazione? Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Meghan Markle ed il Principe Harry sono sicuramente tra le coppie più famose e chiacchierate del mondo. Qualsiasi cosa facciano diventa di pubblico dominio nel giro di pochissime ore. A volte anche meno, considerando che hanno sempre dietro una schiera foltissima di giornalisti, fotografi e paparazzi, in grado di aggiornare gli appassionati dei Sussex sempre in tempo reale.

Il loro indice di gradimento è ormai ondivago da diversi mesi. Quando Meghan Markle, nel corso di un’intervista concessa ad Oprah Winfrey, dichiarò di aver ricevuto molestie di tipo razzista, l’opinione pubblica si schierò in gran parte con lei. Nonostante questo, l’ex attrice di Suits e suo marito non hanno sempre ricevuto un forte gradimento, a causa dei rapporti con la Royal Family britannica.

I rapporti tra i Duchi di Sussex e la famiglia di Harry, infatti, hanno iniziato ad avere un peggioramento quando è stata presa la decisione di lasciare la Gran Bretagna. In un primo momento, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno optato per un trasferimento in una vasta tenuta in Canada. Poi, per questioni legati alla loro privacy, hanno optato per gli Stati Uniti d’America.

Oggi la coppia vive in una splendida villa nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro residenza di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma i Sussex fanno discutere ogni volta che si muovono. Il loro viaggio a New York City, infatti, ha permesso a tutti i network statunitensi di riempire i propri palinsesti. E si parla anche di una vicenda che probabilmente non è piaciuta molto ad Harry e Meghan. Vediamo qual è stata questa spiacevole sorpresa.

Harry e Meghan, l’accoglienza ricevuta a New York City

Dopo un anno e mezzo, Harry e Meghan hanno partecipato ad una cerimonia. Il Principe e la sua consorte hanno preso parte in questi giorni al Global Citizen Live di New York. La loro presenza ha fatto discutere moltissimo. In particolare, sono arrivate pesanti critiche da parte del giornalista britannico Charles Rae.

Nel corso di una trasmissione radiofonica britannica chiamata TalkRADIO, il giornalista inglese ha parlato dell’esperienza nella Grande Mela dell’ex stella di Hollywood e di suo marito: “Molti network statunitensi e britannici hanno glorificato il loro viaggio a New York solo perché era il primo da quando hanno lasciato il Regno Unito”.

E ancora: “Si trattava semplicemente di una visita turistica, non di un viaggio ufficiale. Non possono più permettersi di fare Royal Tour, perché hanno abbandonato il loro ruolo in casa Windsor. Ad aspettarli a Central Park c’erano più agenti di polizia che fan”. Parole che sicuramente avranno mandato su tutte le furie i Duchi di Sussex.

Charles Rae ha poi accusato Harry e Meghan di essere più interessati al proprio profitto piuttosto che alla protezione del pianeta. Secondo lui, la coppia si sarebbe recata nella Grande Mela per registrare alcune scene del documentario che sarà trasmesso prossimamente da Netflix: “Un operatore li ha seguiti ovunque e il Principe aveva un filo che usciva dalla tasca”. Seguiranno sicuramente ulteriori polemiche e veleni.