Grande Fratello Vip, colpaccio di Signorini: da X Factor arriva lei!

Al Grande Fratello Vip sta per arrivare una nuova concorrente che dal palco di X Factor passerà alla casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche settimana, ma le novità previste da Alfonso Signorini per il suo fedele pubblico sono già in atto.

Nelle scorse ore in rete è stata lanciata una notizia che sta letteralmente facendo impazzire i fan della trasmissione. In quanto si parla di un nuovo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tra i vipponi scelti da Alfonso per questa sesta edizioni ci sono svariate personalità, ma sembrerebbe mancare qualcuno, come c’è già stato nelle precedenti edizioni, appartenente al mondo della musica moderna.

Per questo motivo gli autori sono pronti a rimediare e durante la diretta di questa sera potrebbe esserci un nuovo ingresso al Grande Fratello Vip, ma non si tratta di un ingresso qualunque ma di uno delle giovani artiste più apprezzate dal nostro paese che ha debuttato proprio grazie ad X Factor, il talent show targato Sky che per anni ha visto Alessandro Cattelan, da poco approdato in Rai, al timone del progetto.

Da X Factor al Grande Fratello Vip: ecco chi ha scelto Alfonso Signorini

Come anticipato, il nuovo concorrente del GF Vip 6 viene direttamente dal palco di X Factor e a differenza dei suoi futuri compagni di viaggio, qualora la notizia trapelata in rete dalla pagina Twitter che porta il nome stesso del talent show di canale 5, dovesse rivelarsi essere vera, non ha nulla a che fare con il mondo della cronaca rosa o del gossip. Tutt’altro.

Una giovane artista pronta a varcare la famosa soglia rossa e a far conoscere al grande pubblico, oltre il suo talento che è ormai noto, anche la sua forte personalità, che sicuramente non lascerà indifferenti gli altri vipponi visto che tra loro stanno già nascendo le prime dinamiche relative al gioco.

“Molti di voi lo hanno capito traducendo il messaggio in codice morse e noi non possiamo fare altro che confermarlo!” ha esordito la pagina Twitter, trovate il messaggio incorporato alla fine di questo articolo. “Roshelle sarà una nuova concorrente del GF Vip“ ha poi annunciato. “E farà il suo ingresso nella casa questo lunedì dalle 21.40 su Canale 5 🔥🔥🔥” ha poi concluso, mandando in tilt gli utenti della rete.

Molti di voi lo hanno capito traducendo il messaggio in codice morse e noi non possiamo fare altro che confermarlo! @roshellemusic sarà una nuova concorrente del #Gfvip e farà il suo ingresso nella casa questo lunedì dalle 21.40 su Canale 5 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KzRxbHeyLF — Grande Fratello (@Grand3Fratell0) October 3, 2021

Roshelle entrerà nella casa del Grande Fratello Vip questa sera? Per averne la conferma ufficiale, non ci resta altro che seguire la diretta con Alfonso Signorini.