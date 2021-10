Una delle protagoniste del programma “Vite al Limite” ha appassionato moltissimi telespettatori, ecco com’è oggi l’ex paziente del dottor Now

Le storie dei pazienti di “Vite al limite” non mancano mai di appassionare il pubblico. Fa piacere vedere persone gravemente obese tornare a un peso accettabile e riprendersi in mano la propria vita. E come sempre si desta molta curiosità su come i pazienti del dottor Nowzaradan che guariscono riescono a tornare a una vita normale.

Cosa fanno? Come vivono? E avranno trovato l’amore? Alcune delle tante domande che il pubblico si pone anche dopo la fine del programma. Uno di questi casi è quello di Zsalynn Whitworth, che dopo aver perso moltissimi chili e tornata a una vita normale si è a dir poco “scatenata”. Dopo la guarigione, infatti, ha lasciato il marito Gareth perché attratta da un altro uomo. E non finisce qui: perché la storia col suo nuovo partner prosegue a gonfie vele, e oggi Zsalynn Whitworth è una donna felice.

Vite al limite, il difficile rapporto di Zsalynn Whitworth col marito

La donna, tra l’altro, divenne piuttosto famosa perché la sua storia fu raccontata anche oltre i soliti canali di “Vite al limite”. Ecco perché anche oggi risulta molto popolare sui social. A sorprendere, tra le altre cose, anche la reazione del suo ex marito Gareth. Dopo essere stato lasciato, l’uomo ha spiegato che Zsalynn era cambiato, e che lui la preferiva quando era grassa. Una delle accuse che la donna gli fece, è che dopo l’intervento per perdere peso lui la portò in un fast food per festeggiare.

“So che molta gente mi ha fatto domande sul perché mio marito sia davvero orribile nella vita reale o se fosse solo finzione. Ad essere sincera, il montaggio del programma lo ha fatto sembrare un angelo. È brutto per me parlare di lui. Sento che mi ama nell’unico modo in cui sa fare. Sento di meritare un amore di tipo diverso“, ha dichiarato in un’intervista. In sostanza la donna accusa il marito di volerla far ingrassare?