Christian Hailè Selassiè, fratello Principesse del GF Vip: l’ex fidanzato è famosissimo

Christian Hailè Selassiè è il fratello delle tre discusse principesse del Grande Fratello Vip, ma anche lui ha un passato nel mondo della cronaca rosa: il suo ex fidanzato è famosissimo!

Christian Hailé Selassiè è noto al pubblico della rete per essere il fratello delle 3 famose, e molto chiacchierate, principesse del Grande Fratello Vip. Le tre reali, fin dai primi minuti del loro esordio sul piccolo schermo degli italiani, hanno subito catturato l’attenzione dei telespettatori.

In primis per il look eccentrico e poi per le loro spiccate personalità. La più famosa è senza dubbio Lulù, che durante il corso di queste settimane non ha mai fatto mistero di provare una forte attrazione nei confronti di Manuel Bortuzzo, con cui ci è pure scappato un bacio, ma anche suo fratello non è di certo nuovo nel mondo del gossip e dello spettacolo. Il motivo?

Christian Hailé Selassiè, il fratello delle 3 principesse del Grande Fratello Vip, è stato fidanzato con un noto volto tv e si è parlato anche di un loro matrimonio, anche se poi la coppia ha deciso di dividere le proprie strade. Ve lo ricordate accanto a Lui?

La storia d’amore di Christian Hailè Selassiè con il noto opinionista tv

Christian Hailè Selassiè è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato fidanzato per diverso tempo con un noto volto tv. In particolare i due si sarebbero innamorati durante il maggior successo di lui, che aveva scelto di prendere parte a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, passando alla storia per essere stato il primo concorrente a ballare con un uomo.

Questo aveva colpito e non poco il fratello delle 3 principesse del GF Vip, che durante una cena a Roma aveva scelto di presentarsi a lui e da quel momento sarebbe scoppiata la passione. Passione che sembrava essere qualcosa di più, visto che i due avevano addirittura parlato di matrimonio.

Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Ciacci, noto opinionista televisivo, che intervistato a La Zanzara aveva decantato le doti fisiche di Christian rivelando anche si sarebbero sposati a breve, ma il matrimonio purtroppo è saltato e tra i due si è rivelato essere un amore passeggero. In quanto poco dopo Ciacci è stato beccato con un altro ragazzo, segno che l’amore tra loro era arrivato al capolinea.

Nonostante ciò però entrambi sembrerebbero avere un bel ricordo di quei momenti. Anche se poi di Christian Hailè Selassiè non si è più parlato, ma non è detto che durante il corso dell’esperienza al GF Vip delle sue tre sorelle non sbuchi fuori il suo nome.

Il fratello delle 3 principesse ha lasciato il segno nel mondo del gossip e un suo ritorno sembrerebbe essere molto probabile.