Clarissa Selassiè, la confessione sui genitori al Grande Fratello Vip

Clarissa Selassiè, del Grande Fratello Vip, parla del rapporto coi suoi genitori

Clarissa Selassiè è una principessa etiope della famiglia Hailé Selassiè e sorella di Jessica e Lucrezia.

Tutte e tre le ragazze sono entrate nella Casa del Grande Fratello Vip nella prima puntata presentandosi come le Princess.

Nonostante la giovane età, sono ragazze mature e molto forti. Non hanno assolutamente paura del giudizio della gente.

Poche ore fa, Clarissa ha parlato della sua famiglia e ha confessato quale sia il suo rapporto con i genitori. Vediamo insieme cosa ha detto

Clarissa Selassiè parla dei suoi genitori al Grande Fratello Vip: “Neanche io ci credo”

Nella serata di ieri sera al Grande Fratello Vip, tutti erano presi dalla organizzazione della festa di compleanno per Carmen Russo.

C’è chi si faceva bella, chi era impegnato nella preparazione del dolce in cucina e chi si occupava di imbandire la tavola.

Clarissa Selassiè e la sorella Lucrezia si trovavano fuori in giardino in compagnia della concorrente Miriana.

Quest’ultima era curiosa di sapere per quale motivo i loro genitori avessero deciso di trasferirsi in Italia mentre i cugini e la maggior parte dei parenti abitano tutti all’estero.

E’ proprio Clarissa a prendere la parola che nonostante sia la più piccola ha dimostrato di avere un grande carattere.

“Quando papà si frequentava con mamma in amicizia, viveva a Londra, poi la passione lo ha fatto tornare qua” ha spiegato la giovane concorrente.

“Loro hanno un rapporto che ogni tanto neanche io ci credo. Lui parte, non si vedono per due o tre settimane, però si sentono tutti i giorni, come se fossero due fidanzatini” racconta Clarissa con gli occhi lucidi e sognanti.

Poi, continua parlando di come è sua madre: “Nel momento in cui lui non aveva nulla, lei gli è stata accanto, non le importava chi fosse lui, lo amava e basta“.

Ed è proprio grazie a loro che Clarissa e le sue sorelle si amano senza limiti: “Insieme hanno costruito questa famiglia piena di amore“.

Per dimostrare l’amore che prova per la sua famiglia, la giovane Selassiè vorrebbe tanto fare una cena nella Casa a tema etiope con i cibi e le usanze del luogo.

Giusto il tempo di iniziare a sognare e le tre ragazze sono state chiamate per la cena e i festeggiamenti.

Per Clarissa del Grande Fratello Vip la famiglia viene prima di tutto, anche di se stessa