Patate bollenti: il trucco infallibile per sbucciarle in pochi secondi

Le patate bollenti non sono mai state così facili da sbucciare! Il motivo? Se continui a fare gli stessi errori, non potrai mai scoprire i trucchetti da chef che ti permettono di avere un risultato ottimale in così poco tempo.

Le patate bollenti non sono solo delle metafore ai problemi di tutti i giorni. Sono soprattutto degli ingredienti fondamentali per qualsiasi tipo di ricette, dai contorni alle pietanze che per eccellenza le hanno come alimento principale. Non sai come pelarle velocemente, allora non le usi? Niente di più sbagliato! Guarda come fare.

Le patate bollenti non sono più un tuo problema! Almeno, se si tratta di cibo, c’è una soluzione, per il resto serve rimboccarsi le maniche. In ogni caso, sapere come sbucciarle, è la tecnica che anche se non risolve tutti i problemi del mondo, certamente aiuta in fattore di tempistiche e fatica! Uno in meno insomma!

L’alimento in questione è ricco di potassio, ma anche un’ottima fonte di carboidrati per chi rispetta un regime alimentare sano e fantasioso. Certo esistono infiniti modi per cucinarle, segui queste 4 ricette gustose e non sbaglierai un colpo!

Per sbalordire gli invitati a cena, con un ingrediente così economico e versatile, occorre essere rapidi e pratici, ma come? Ecco la soluzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pastella per i fritti: i trucchi per un risultato super croccante

Patate bollenti, non temere: ecco come sbucciarle

Riuscire ad essere dei maestri in cucina, non è impossibile! Basta seguire dei trucchetti, in modo da evitare vecchi errori. Le patate possono essere associate facilmente a tantissimi altri alimenti, per creare dei piatti squisiti. Ad esempio, potresti abbinarci delle salse barbecue fatte in casa, saranno da leccarsi i baffi! Il problema in cui però si ritrovano in molti è un altro: sbucciarle velocemente quando scottano!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Patatine fritte, i 5 errori da non commettere per un risultato croccante

Così tante patate da preparare in così poco tempo? Nessun problema. Se approfondisci il loro utilizzo, puoi scoprire un trucco infallibile per pelarle subito, evitando di utilizzare pelapatate e coltelli. Soprattutto, evitando anche di tagliarti!

Cosa fare? Provocare uno shock termico. In cucina non c’è solo tanta fantasia, perché questa viene associata alla scienza e alla chimica, le quali rendono il mondo delle ricette e del fai da te ancora più ricco e unico.

Lo shock in questione si realizza con poco. Dopo aver bollito le patate, prendi una ciotola piena d’acqua fredda, se vuoi aggiungi anche dei cubetti di ghiaccio. In pochissimi attimi, la magia è fatta! Perché in questo modo si raffreddano e sgretolano subito.

Cosa aspetti? Non rinunciare più alle patate perché non hai tempo, approfitta dei trucchi del mestiere!