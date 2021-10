Davide Silvestri, chi è: età, altezza e il legame con Kekko Silvestre

Davide Silvestri, chi è: età, altezza, fidanzata, carriera, vita privata, curiosità e il legame con Kekko Silvestre dei Modà.

Davide Silvestri è un attore italiano che ha conquistato il successo e la popolarità interpretando Marco Falcon nella soap opera Vivere. Nel corso della carriera, l’attore è stato protagonista di altre fiction e film e ha partecipato anche ad alcuni reality, ma chi è davvero Davide Silvestri?

Nome e Cognome: Davide Silvestri

Data di nascita: 17 maggio 1981

Luogo di Nascita: Milano

Età: 40 anni

Altezza: 1,70 cm

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: Attore

Fidanzata: Alessia

Figli: non ha figli

Tatuaggi: diversi

Profilo Instagram: @silvestri_davide_ufficiale

Chi è Davide Silvestri: carriera e vita privata

Davide Silvestri nasce a Milano il 17 maggio 1981. Eì cresciuto in un quartiere periferico di Milano e sin da giovanissimo si dedica alla recitazione diventando famoso grazie alla soap opera Vivere.

Dopo quell’esperienza, lo vediamo in Scrivilo sui muri (2007) e La fidanzata di papà (2008). Torna a lavorare in tv in fiction di successo come Capri 2, Prima della felicità, Benvenuti a tavola e Don Matteo 9. Negli ultimi anni lo vediamo in Che Dio ci aiuti e Squadra mobile.

Ha partecipato anche alla prima edizione dell’Isola dei Famosi e da settembre 2021 è concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Della vita privata si sa davvero poco se non che è fidanzato con una ragazza che si chiama Alessia e vivono con il cane Birra in Brianza.

E’ cugino di Kekko Silvestre, il leader dei Modà. I rispettivi padri sono fratelli, ma non hanno lo stesso cognome per un errore dell’anagrafe. Davide, oltre alla recitazione, da alcuni anni ha avviato un’attività con cui produce birra.

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021

A settembre 2021, Davide Silvestri entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente. Il suo carattere discreto e riservato porta i concorrenti a nominarlo. Nella casa non lega, in modo particolare, con Andrea Casalino con cui si scambia una serie di nomination.

Settimana dopo settimana si avvicina a Soleil Sorge e Nicola Pisu. Il pubblico comincia ad apprezzarlo e, con i consensi dei fan, non solo vince le successive sfide al televoto, ma diventa anche il preferito del pubblico.

