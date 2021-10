Jessica Selassiè, chi è la principessa del Grande Fratello Vip 2021, sorella di Lucrezia e Jessica: età, vita privata e storia vera.

Jessica Hailé Selaissé è una delle tre sorelle principesse etiopi che partecipa al Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sorelle Lucrezia, detta Lulù e Clarissa come unico concorrente. Jessica è la maggiore delle tre sorelle. Più timida ed introversa rispetto alle sorelle, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality, ma chi è davvero Jessica? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Nome e Cognome: Jessica Hailè Selassiè

Data di nascita: 27 dicembre 1994

Segno zodiacale: sagittario

Titolo: Principessa

Fidanzato: single

Profilo Instagram: jess_hailes

Chi è Jessica Selassiè, principessa del Grande Fratello Vip: vita privata e carriera

Jessica Hailè Selassiè è nata il 27 dicembre1994 presumibilmente a Roma, ma come le sorelle Lucrezia e Clarissa, è cresciuta tra la capitale italiana e Londra. Attualmente vive a Roma con la famiglia. Ha partecipato a Riccanza 2 e, in quell’occasione, si presentò così:

“Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.

Jessica, con le sorelle Clarissa e Lulù è finita al centro di un caso. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, infatti, le Principesse Selassiè potrebbero non essere vere principesse.

Carattere forte e deciso, Jessica è matura e per il futuro sogna di poter lavorare nel mondo della moda. Per quanto riguarda la vita privata è single.

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 entra come concorrente a settembre 2021 insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Non va d’accordo con Soleil Sorge mentre instaura un legame speciale con Samy Youssef.

I due si stanno conoscendo gradatamente e senza fretta. Tra abbraccia e scambi di sguardi, hanno anche dormito insieme.