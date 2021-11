A settembre 2021, insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Le principesse Selassiè partecipano al reality come unico concorrente.

Nella casa lega con Sophie Codegoni mentre non riesce ad andare d’accordo con Soleil Sorge. Litiga anche con Davide Silvestri con cui ha poi firmato la tregua.

Dopo il chiarimento con Davide Silvestri, trascorre diverso tempo con lui divertendosi in sua compagnia. Nella casa ha tirato fuori il suo lato goliardico, ma anche le unghie litigando anche con la sorella Lulù. Dopo il distacco tra quest’ultima e Manuel Bortuzzo che ha fatto crollare Lulù, Clarissa non le ha mandate a dire alla sorella.

“Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Sembra la stessa storia dell’altro giorno. Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dirgli ‘tu non vuoi giocare con me’. Questo non si fa sei pesante. Non m’interessa, basta che non cagh* il ca**o a me. Queste sono cose inutili, basta” ha sbottato Clarissa.