Grande Fratello vip: le parole che nessuno si aspettava arrivano da Lei!

Nella casa del Grande Fratello giunge un soccorso provvidenziale, portando consigli preziosi. La concorrente è scossa da una discussione

Nella casa del Grande Fratello Vip, improvvisamente, giunge un aiuto inaspettato. In veranda c’è il classico “momento sigaretta”, e c’è una concorrente fortemente in preda al nervosismo. E’ dispiaciuta per una lite avuta poco prima, ma per fortuna arriva un supporto prezioso e inaspettato. “Come ho già detto altre volte, la tua vita non deve girare attorno ad altre persone”.

La tua felicità non può dipendere dagli altri e devi mantenere il tuo carattere bellissimo che hai, senza modificarlo per nessuno”. La tristezza arriva a causa di una discussione. “In questi giorni è molto triste per motivi suoi – ha raccontato la ragazza sconsolata – in pratica mi ha chiesto di essere meno presente, anche se io non l’ho fatto nel modo in cui lui si aspettava”.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, dure critiche per Manuel Bortuzzo: l’amico replica

Grande Fratello Vip, provvidenziale intervento per risollevare un morale a pezzi

Un amaro sfogo che arriva da un’affranta Lulù Selassié, dispiaciuta per una discussione avuta con Manuel nelle ore precedenti. In sostanza il nuotatore le ha chiesto di allontanarsi un po’ per rimanere solo con i suoi pensieri. La ragazza, che evidentemente non ha gradito questo “invito”, ha finito con il rimanere “in orbita”, provocando una reazione un po’ stizzita del giovane.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, la scenata di gelosia che nessuno si aspettava

Da qui l’immensa tristezza della “Princess”, che è stato opportunamente consolata da Katia Ricciarelli, che sembra aver capito come fare a capire Lucrezia e le sue pene per Manuel. Infatti, le parole dell’ex moglie di Pippo Baudo sono state utili: Lulù è sembrata rincuorata e pare aver preso coraggio. Le parole dell’amica Katia per lei sono molto preziose e utili. Del resto, alla principessa da tempo manca un po’ di serenità.