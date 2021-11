Era Torello di Un medico in famiglia: ecco com’è e cosa fa oggi

Torello è un nome noto ai fan della fiction più longeva e amata di Rai 1, Un medico in famiglia, come non ricordarsi di lui? Sempre con la battuta pronta e il sorriso sulle labbra, ha regalato tante risate al pubblico a casa, il quale ricorda ancora con tanta nostalgia lo sceneggiato, ma non solo. Gli anni passano, ma se si ha lasciato il segno, non può essere altrimenti. Ecco che fine ha fatto.

Torello non è il nome originale, ovviamente si tratta del personaggio interpretato da Francesco Salvi, attore italiano molto amato sia oggi che in passato. L’interprete infatti, vanta di una carriera lunga e ricca di progetti, divenendo anche un punto di riferimento per gli artisti emergenti che vogliono intraprendere il percorso attoriale. Una formazione difficile e continuamente criticata, ma con esempi come il suo non si può non sognare di diventare degli attori di successo, anche per il piccolo schermo. Ecco che fine ha fatto oggi, è impossibile non riconoscerlo!

Francesco Salvi vanta di una carriera invidiabile, perché non è solo un attore, ma è un’artista a 360°. E’ un cabarettista, comico, cantante, umorista, scrittore e traduttore italiano, insomma un professionista completo che ha tanto da comunicare e condividere con chi vuole intraprendere questo percorso.

Torello è tornato, ecco com’è diventato oggi!

La fama è molto più semplice raggiungerla, che mantenerla! Il rischio di essere delle meteore comporta il fatto che non sempre si è in auge. La carriera va mantenuta giorno dopo giorno, perché la competitività non è poca, anzi ci sono sempre più giovani che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo. Inoltre, non sempre è tutto rose e fiori, testimonia ciò l’ultima confessione drammatica dell’attore più amato, da non crederci, i fan sono rimasti senza parole! Ecco che tra le vecchie glorie ritorna Francesco Salvi!

Senza dubbio è stato tra i personaggi più amati di Un Medico in Famiglia. Ha inscenato il ruolo di Torello, impresario funebre in coppia con la mitica Lunetta Savino, la quale interpretava Cettina la colf. Simpatico ma genuino al punto giusto, tanto che aveva sempre qualcosa da comunicare al suo pubblico. Oggi ritorna a dire la sua sul mondo dello spettacolo, una realtà affascinante, ma difficile al tempo stesso.

I tempi cambiano, come le mode, ma chi ha la passione per la recitazione sa molto bene che per diventare dei grandi, bisogna prima rifarsi ai giganti del passato. Ad oggi, forse anche a causa della pandemia di coronavirus, i teatri sono sempre più vuoti. Ciò è dovuto sia per il necessario distanziamento, che per il calo dell’interesse nei confronti di quest’arte.

La voglia di sperimentare nuovi generi ed essere eclettici non è il forte dei giovani artisti di oggi, ma non per questo la recitazione è morta, anzi bisogna fare di più.

Pubblica un libro, “San Valentino era single”, riscuotendo non poco successo e dimostrando la sua sensibilità per l’arte. Infine, continua a recitare nelle fiction di Rai 1, come Un passo dal cielo, insomma ancora il mondo dello spettacolo non può fare a meno di lui!