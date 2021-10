Lo beve sempre in metropolitana: l’attore italiano svela tutto con una foto

L’abitudine dei vip? Si racconta su Instagram: cosa bevono le celebrità, Lo svela il noto attore, che lo fa nella metropolitana ogni giorno

Le persone “comuni” sono sempre molto incuriosite dalle abitudini alimentari di vip e personaggi famosi. Cosa mangiano, cosa bevono, e cosa fanno. E soprattutto in che modo. Insomma, non è soltanto un discorso relativo all’alimentazione: ma più genericamente a una questione di stile. Ad esempio, spesso ci si può dare un tono vantandosi della prima colazione.

A differenza del pranzo e della cena, vantarsi di fare una colazione abbondante spesso genera un effetto positivo. C’è chi mangia di tutto, chi solo cose salutari. Esiste la classica colazione all’italiana a base di latte, caffé e cornetto. Oppure quella “continentale” dove si mangia anche “salato” in abbondanza. In ogni caso il classico caffé non manca mai. ci possono essere (o non essere) brioches varie, bacon, uova e pani di vario tipo.

L’attore lo beve in metropolitana: la foto su Instagram

Ma il caffé rimanere una costante. E non a caso sorseggiarlo spesso dà un “tono” a chi lo beve. Le varianti sono note: quello espresso, tipico italiano, e quello lungo che si beve soprattutto negli Stati Uniti. E proprio in questo paese che vive un italiano molto conosciuto. Si tratta di uno scrittore molto attivo sui social, ex dj ed attore, che ha scelto di vivere a New York.

Ebbene, come documenta sul suo account Instagram, Fabio Volo ama girare per la sua città di adozione utilizzando la metropolitana. Ma non solo, spesso si accompagna con una tazza di caffé, o meglio, un bicchiere di carta che si porta dietro. Lo scrittore ama sorseggiare il suo caffé lungo (tipo americano) tra uno spostamento e l’altro. Un’abitudine che ha postato anche su Instagram con alcune foto che ben descrivono la scena.