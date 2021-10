Che Dio ci aiuti 7, annuncio sensazionale: ora è tutto vero

Importante annuncio per i fan della serie con protagonista Suor Costanza e le altre: Che Dio ci aiuti è pronta a tornare in tv

Importante novità per tutti gli amanti delle fiction ed in particolar modo di “Che Dio ci aiuti”, la serie televisiva della Rai che nel corso degli anni è entrata a far parte dei cuori dei telespettatori. In onda dall’ormai lontano 2011, la fiction ideata da Carlotta Ercolino è giunta alla sesta edizione terminata a marzo del 2021 dopo 112 episodi.

La Rai, visto il grande successo, aveva fatto trapelare che ci sarebbe stata anche una settima stagione alimentando la voglia dei fan sulle novità della serie, ma successivamente aveva scelto la strada del silenzio senza dare più novità in merito.

In una recente intervista dell’attrice Valeria Fabrizi, che nella fiction interpreta Suor Costanza, c’è stato l’attesissimo annuncio che sicuramente farà felici milioni di telespettatori.

LEGGI ANCHE: Cuori, anticipazioni: amori e drammi nella nuova fiction Rai

Che Dio ci aiuti, la settima stagione si farà: quando iniziano le riprese

Valeria Fabrizi si è fatta scappare (non sappiamo quanto involontariamente) più di uno spoiler durante la sua ultima intervista al settimanale Di Più Tv. Innanzitutto ha confermato le voci sulla settima stagione di “Che Dio ci aiuti”, che si farà sicuramente.

In più l’attrice ha svelato anche la data dell’inizio delle riprese: i primi ciak ci saranno a partire da gennaio del 2022. Considerando i tempi tecnici, è lecito sperare che la settima stagione sarà trasmessa tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

E’ proprio grazie all’inizio delle riprese a gennaio che Valeria Fabrizi ha potuto finalmente accettare l’invito di Milly Carlucci a partecipare a Ballando Con le stelle, che ha preso il via proprio lo scorso weekend. Negli anni precedenti gli impegni televisivi le avevano impedito di accettare le avanches della trasmissione del sabato sera di Rai1.

Nel frattempo non si placano le indiscrezioni su chi saranno le protagoniste della settima stagione della fiction Rai: si è parlato di un possibile addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che potrebbe essere sostituita da Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi).

LEGGI ANCHE: Un posto al sole: drammatica scoperta che cambia tutto

Ed ancora potrebbero lasciare la serie anche Monica e Nico, i personaggi interpretati rispettivamente da Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino. Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, ma tra qualche mese sicuramente se ne saprà di più.