Un posto al sole: drammatica scoperta che cambia tutto

Un posto al sole: nelle prossime puntate arriva la drammatica scoperta che cambia molti equilibri e provoca tensione: cosa sta accadendo

Arrivano scossoni negli equilibri all’interno di “Un Posto al Sole” e dei suoi personaggi. Nelle puntate in onda a partire da domani al centro dell’attenzione ci sarà Silvia, visto che il suo tradimento nei confronti di Michele sarà pronto, ormai, a venire allo scoperto. Un vero e proprio castello che finirà per crollare miseramente, con conseguenze che non saranno di certo indolori.

Sarà sua figlia Rossella a scoprire la verità, e non sarà la sola. Silvia, appena scoperta, si renderà conto di cosa ha fatto e cercherà di porre rimedio, anche se – incredibilmente – non sembra voler rinunciare al suo amante, Giancarlo. Bisognerà attendere un po’ per capire se Michele ha capito o no costa sta succedendo.

Un posto al sole, un tradimento sconvolge la famiglia di Silvia

Intanto proverà a convincere la moglie Silvia a seguirlo per un tour in Italia per promuovere il suo libro. La sensazione, però, è che lui abbia capito tutto ma vuole aspettare prima di agire. Silvia, ovviamente, sarà molto combattuta, perché evidentemente attratta (o forse innamorata?) di Giancarlo, ma anche desiderosa di voler tenere unita la sua famiglia.

Le sue intenzioni saranno di voler tenere nascosta in ogni modo la sua relazione con Giancarlo, in particolare al marito e alla figlia. In ogni caso, Silvia non farà nulla per troncare la relazione col suo amante, anzi: appena Michele sarà assente, organizzerà una notte di passione assieme a Giancarlo. La scoperta del tradimento sconvolgerà Rossella, che non si aspettava un simile comportamento della madre.