Un posto al sole, che dramma: un tradimento dolorosissimo

Un posto al sole è pronto a stupire il suo fedele pubblico con un tradimento che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Un posto al sole questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e le anticipazioni dal 11 al 15 ottobre rivelano grosse novità per i telespettatori, che durante l’appuntamento di venerdì scorso sono rimasti con il fiato sospeso nel vedere Michele Saviani scoprire il tradimento di sua moglie Silvia Graziani.

In molti si aspettavano una scenata da parte del rigido giornalista, che irrompesse sulla scena o che affrontasse sua moglie una volta tornata a casa, ma non succederà nulla di tutto quanto. In quanto la reazione di Michele sarà del tutto inaspettata e che ancora una volta metterà in crisi il pubblico del piccolo schermo. Il loro matrimonio è davvero finito o c’è qualche speranza che i due possano tornare quelli di una volta? Scopriamo insieme che cosa dicono a tal proposito le anticipazioni di Un posto al sole.

Anticipazioni Un posto al sole, Michele distrutto dal dolore: è finita con Silvia?

Protagonisti indiscussi di questa settimana, come facilmente deducibile, saranno Michele e Silvia. Il giornalista, una volta scoperto il tradimento di sua moglie, avrà una reazione del tutto inaspettata. In quanto le chiederà di accompagnarlo in giro per l’Italia per promuovere il suo nuovo libro, ma per quale motivo ha scelto di comportarsi in questo modo?

Le opzioni sono ben due ed entrambi lasceranno di stucco i telespettatori perché nel primo caso potrebbe trattarsi della voglia di lui di voler ricominciare questo matrimonio. Di riportarlo all’amore e alla fedeltà di un tempo. D’altra parte, invece, c’è si insinua il dubbio che Saviani voglia affrontare l’infedeltà di sua moglie lontano da occhi indiscreti, ma con soltanto loro due presenti.

Mariella e Guido, durante il corso di questa settimana, non possono fare a meno di mostrare la loro ansia e preoccupazione nei confronti dei loro amici. Temono che il loro sentimento sia arrivato al capolinea. Ma sarà realmente così?

Non se la passano bene nemmeno Patrizio e Clara. Il giovane chef farà una scenata ad Alberto Palladini a causa del battesimo di suo figlio, ma questo porterà la sua compagna su tutte le furie in quanto non voleva in alcun modo che si intromettesse nell’intera faccenda. Si prevedono tempi difficili anche per Filippo e Serena. Lui ha perso la memoria, ma nonostante le attenzioni di Viviana abbiano un certo peso per lui, vuole dare la priorità alla sua famiglia.

Infine non mancherà uno spazio tutto dedicato a Rossella. La giovane farà chiarezza in merito al suo rapporto con Riccardo. Con le nuove puntate di Un posto al sole ne vedremo assolutamente delle belle.