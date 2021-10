Le stranezze più assurde dell’attrice. Alcune folli, che riesce a fare soltanto nel segreto della sua casa, svelate dagli ex domestici

Capricci e vizi di vip, attrici e altri personaggi famosi sono all’ordine del giorno e a dir poco scontati. Chi è abituato al successo, e spesso e volentieri alla ricchezza materiale, spesso ama sentirsi col mondo ai propri piedi. Servita, riverita e coccolata. C’è poco da fare, è difficile che un personaggio famoso, a maggior ragione se parliamo di un’attrice famosissima e iconica, non abbia vizi e abitudini strane.

E’ il caso di un vero e proprio sex symbol degli anni ’90, un’attrice molto famosa e nota per la sua bravura davanti alla macchina da presa. Tanti ruoli di successo, alcuni indimenticabili e un fascino indiscutibile. Oggi è una donna matura, ma non per questo ha perso la sua bellezza, anzi. Una vera e propria sexy star, che non rinunciava a togliersi “sfizi” e piaceri nella sua agiata vita, con un seguito di collaboratori, assistenti e maggiordomi a suo servizio. Si pensi che lei aveva un incredibile vizio, che voleva mettere in atto ogni giorni, quasi senza pause.

Il “vizio” dell’attrice di Hollywood: lo voleva ogni giorno

La famosissima attrice era fissata con la sua macchina, una “semplice” Fiat 500 cabrio di colore rosso, alla quale era legatissima (parliamo al passato ma non sappiamo se è ancora in suo possesso). La vip era fissata per il colore della sua vettura, che voleva sempre lucida e scintillante. Per questo chiedeva al suo maggiordomo di spazzolarla sette giorni su sette con un pregiato pennello di peli di martora.

Proprio così, come si trattasse di preziosa argenteria. Parliamo della stupenda Sharon Stone e il suo amore per la piccola Fiat. Va dato atto all’attrice che si è accontentata della bella semplicità di un’utilitaria, quando sicuramente potrebbe permettersi auto di valore ben superiore. Però non ci sono deroghe: la sua auto deve essere scintillante e pulita ogni giorno, quasi a brillare di luce propria. E per questo ci pensa il suo maggiordomo…