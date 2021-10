Test: quale specchio scegli? Scopri il vero riflesso della tua personalità

Test: lo specchio che scegli rivela il vero riflesso della tua personalità

Ogni cosa o ambiente che incontriamo nella nostra vita ci lascia delle sensazioni, sia negative che positive.

Una cassettiera che ci ricorda la nonna, una stanza che riporta pensieri allegri, un giardino in cui ci siamo fatti male e proviamo dolore a rivederlo.

Tutto ciò, si basa sulla percezione psico-sensoriale che ti permette di approcciare e valutare il mondo e la vita circostante.

Le sensazioni non sono casuali, tutt’altro. Dentro di noi c’è uno specchio nascosto, ovvero l’Io inconscio.

E’ molto profondo, ma puoi riuscire a vedere il vero riflesso delle tue emozioni

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dello specchio. Solo così puoi scoprire il lato emotivo più celato della tua personalità

Test dello specchio: chi è la più particolare del reame?

In questo test, ti proponiamo 6 opzioni di specchio che variano di forma e colore.

Senza riflettere troppo, scegli in quale tra questi vorresti specchiarti in base a quale cattura per primo la tua attenzione.

Solo così potrai scoprire il tuo riflesso nascosto

1) Specchio n° 1

Sei una persona che si fa carico di tante responsabilità. Non ti fidi del destino e della sorte e preferisci affidarti alle tue capacità e ai tuoi valori.

Cerchi di risolvere ogni magagna in modo semplice e pratico.

Sei un tipo realista che non rimane sbalordito dagli eventi della quotidianità, ma anzi non hai tentennamenti e esitazioni davanti a dei problemi.

A lavoro ti offrono spesso lavori di una certa responsabilità, perché sanno che tu non andrai mai nel pallone, sei efficace e affidabile.

Hai tanta forza di volontà e quando devi collaborare riesci a tirare fuori un lato estroso e infondi autostima agli altri.

Occhio però! Sei un tipo incontentabile. Non sei completamente soddisfatto finché non hai portato a termine tutte le tue idee

2) Specchio n° 2

La tua attenzione ricade nelle cose che possono durare nel tempo e che hanno un’ottima qualità.

Proprio per questo, ti circondi da delle pietre preziose che riescono a percepire ciò che gli altri non vedono.

Hai una grande passione per la cultura e hai un tuo stile esclusivo e elegante che differisce molto dalle tendenze del momento.

Cerchi di trovare il giusto equilibrio tra cultura e piacere. Per questo motivo, allontani e non mostri interesse per le persone che sono prive di gusto e raffinatezza

3) Specchio n° 3

Sei una persona che è molto introspettiva; ami riflettere su te stesso e sul mondo a livelli più elevati delle altre persone.

Non ami le superficialità e perciò preferisci stare da solo a rimuginare, piuttosto che a perder tempo in discorsi futili e chiacchiericci.

Hai, comunque, una grande capacità nel creare delle vere amicizie basate su rapporti profondi e soliti e stabilisci relazioni in tranquillità e armonia interiore.

Sei una delle poche persone che non ha paura della solitudine per lunghi periodi di tempo. Non ti annoi mai quando sei in tua compagnia.

4) Specchio n° 4

Vuoi una vita anticonformista e libera che ti permetta di determinare da solo il corso dei tuoi progetti e del tuo futuro.

Sei una persona con grande estro che si riflette nelle scelte professionali e negli hobby che svogli nel tempo libero.

Il tuo essere libero ti spinge qualche volta a fare l’opposto di quello che gli altri si aspettano da te.

Hai una vita individualistica e piuttosto di seguire quello che il mondo considera “di tendenza”, preferisci seguire le tue convinzioni e i tuoi ideali, non avendo in assoluto un consenso da chi ti circonda.

5) Specchio n° 5

Sei una persona minimalista e ti piace quello che è semplice.

Gli altri ti adorano perché sei un tipo equilibrato, stabile e soprattutto possono affidarsi alle tue grandi doti solide.

Sai dare agli altri un senso di sicurezza senza invadere il loro spazio e loro ti percepiscono come empatico e caldo.

Non ti piace affatto quello che è frivolo e vistoso. Sei una persona cinica rispetto alle tendenze della moda e in generale.

Ami i vestiti pratici e non troppo elegante. Sei un tipo casual.

6) Specchio n° 6

Vuoi una vita spontanea e soprattutto libera. Tendi a vivertela a pieno e il tuo motto è: “Si vive una volta sola“.

Non cerchi niente che ti chiuda, ti definisca o ti soffochi in uno schema rigido.

Vivi di curiosità e prendi a braccia aperte le novità. Non temi affatto il cambiamento perché per te è sinonimo di evoluzione e crescita.

La routine è il tuo nemico perché ti fa sentire imprigionato. Vuoi un ambiente intorno a te pieno di novità, sorprese e aperture