I Maneskin, ospiti di Radio Deejay, si sono presentati senza Victoria De Angelis: l’assenza della bassista preoccupa i fan.

Dopo aver pubblicato il nuovo singolo Mammamia, i Maneskin sono impegnati nella promozione della canzone. Tornati da Berlino dove hanno presentato il brano in anteprima mondiale, prima di partire per Parigi, i Maneskin hanno fatto tappa a Milano dove sono stati ospiti di Radio Deejay.

La band romana ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Linus e Nicola Savino all’interno del programma Deejay Chiama Italia. La band, però, non si è presentata con la formazione al gran completo. In studio, con Nicola Savino e Linus, si sono presentati solo Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Cos’è successo, invece, a Victoria De Angelis?

Maneskin senza Victoria De Angelis: ecco cos’è successo alla bassista

I fan dei Maneskin possono stare tranquilli. Victoria De Angelis non si è presentata nello studio di Radio Deejay insieme a Damiano, Ethan e Thomas per un leggero malessere.”Buongiorno ragazzi, tre su quattro. manca Victoria”, esordisce Linus. “Purtroppo sì”, risponde Damiano. “Voi la fate spogliare. I primi freddi sono quelli pericolosi, sono quelli che vi fregano”, commenta Linus facendo riferimento alle ultime foto in cui i Maneskin sono senza veli.

La bassista è rimasta ai box per avere il tempo di riprendersi in vista di un tour promozionale che terrà la band lontana dall’Italia per circa un mese. A Linus e Nicola Savino, Damiano, Ethan e Thomas hanno raccontato di essere in partenza per Parigi per poi proseguire con altre città d’Europa come Londra, Amsterdam, Stoccolma e così via.

Prima della partenza per Parigi, tuttavia, i Maneskin, oggi lunedì 11 ottobre, alle 15, saranno ospiti di Rtl 102.5 all’interno del programma In the flight con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto.

La domanda che ora i fan si pongono è: Victoria riuscirà ad essere presente in studio con Damiano, Ethan e Thomas? I fan sperano di sì!

