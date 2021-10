Maneskin, zittiscono gli haters: la frecciatina al veleno

I Maneskin zittiscono gli haters e rispondono con una frecciatina al veleno dopo l’uscita del nuovo singolo Mammamia.

I Maneskin zittiscono gli haters con una serie di foto e una frecciatina al veleno. Con la pubblicazione del nuovo singolo Mammamia che ha confermato il grande successo internazionale che hanno cominciato ad avere dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021.

Il nuovo singolo “Mammamia” ha scatenato l’entusiasmo dei fan dei Maneskin che hanno scritto la canzone subito dopo il trionfo a Rotterdam rispondendo alle critiche ricevute negli ultimi mesi.

“Abbiamo ricevuto alcune critiche che volevamo tradurre in una canzone. Molte volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica solo con brutti commenti”, hanno detto durante la presentazione del singolo. Durante la conferenza stampa, inoltre, pare che Damiano abbia commesso una gaffe a cui oggi rispondono con un post pungente.

Maneskin pungenti con gli haters: i fan applaudono

Durante la presentazione del nuovo singolo, secondo quanto riporta il portale Gossip e Tv, pare che Damiano abbia commesso una gaffe. “Giuro che non sono ubriaco e che non mi drogo. Mi chiedono come faccio ad essere così sexy. Rispondo: sono italiano”, canta Damiano in Mammamia lanciando una frecciatina ai francesi.

Al termine della presentazione del nuovo singolo, dopo aver risposto a tutte le domande, Damiano ha mandato un saluto speciale ai giornalisti italiani. “Ci mancate”, ha detto il frontman della band romana. Poi, pare, che con il microfoni ancora acceso, parlando a bassa voce, rivolgendosi a Victoria, Ethan e Thomas abbia aggiunto: “Si chiama marketing, questo”. Sarà Vero? La risposta dei Maneskin ai rumors sulla presunta gaffe non si è fatta attendere.

Pubblicando la foto qui in alto insieme ad altri scatti con il logo Mammamia in vista, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas scrivono: “Gli haters diranno che è marketing”.