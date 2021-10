Grande Fratello Vip 2021, arriva la cicogna? La foto che cancella i dubbi

Dopo la puntata del Grande Fratello sfogo nella casa in merito alla notizia della presunta gravidanza della sua fidanzata: la ricostruzione

Preoccupazione per un concorrente della casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare c’entra l’ipotesi di una presunta gravidanza. L’indiscrezione è arrivata grazie a uno sfogo dell’inquilino con Ainett Stephens. A quanto pare, la notizia che la sua fidanzata potrebbe essere incinta ha sconvolto il partecipante al reality di Canale 5.

Tutto nasce da alcune foto che Barbara d’Urso ha mostrato a “Pomeriggio 5”, e che anche l’inquilino ha avuto modo di visionare. Si tratta di foto “sospette”, dove si vede la pancia della fidanzata che sembra effettivamente un po’ troppo oversize rispetto alla linea della donna. Il concorrente, però, ha provato a dissimulare i sospetti: “Beh, quella pancia mi sembra di una donna di 2-3 mesi, io non vedo la mia fidanzata da 45 giorni”.

Grande Fratello Vip, la notizia della presunta cicogna sconvolge il concorrente

Però nella notte arriva un amaro sfogo: “Dovrei farmi sterilizzare, padre a 68 anni no”. E’ questo lo sfogo dell’attempato concorrente, che a questo punto diventa facilmente individuabile. Premesso che essere ancora fertile alla sua età è comunque segno di buona salute, lui invece non vorrebbe più incorrere in “rischi”. “Purtroppo sono fertile, e anche altre volte ho corso dei rischi. Devo farmi sterilizzare: una bella vasectomia e via”, ha commentato Amedeo Goria.

E’ lui il personaggio finito in questo vortice di preoccupazioni. L’uomo è preoccupato per la possibile reazione dei figli, Guenda e Gian Amedeo, perché spiega che la figlia non vedeva di buon occhio la sua fidanzata. Infine Goria ha spiegato chiaramente che non vuole essere padre alla sua età per nessuna ragione: “Chiederò un confronto telefonico con la mia fidanzata”, ha spiegato.