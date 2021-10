Grande Fratello Vip, durissimo provvedimento disciplinare: era inevitabile

Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip commette un grave errore e fa scattare la prima punizione per i vip. Il motivo del provvedimento

Il Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo, e di conseguenza i concorrenti della casa iniziano a sentirsi a proprio agio. Tanto che, alcune volte, si lasciano andare a comportamenti fin troppo disinvolti, per non dire sbadati. Chi conosce il reality di Canale 5 sa bene che, tuttavia, il regolamento del programma è ferreo, e quasi mai sono ammesse deroghe. Appena uno dei concorrenti “sgarra”, scatta immediatamente la scure del Grande Fratello, che non manca di punire chi sbaglia con penalizzazioni e ammende varie.

Ad esempio, nella puntata andata in onda venerdì, una concorrente ha totalmente ignorato una disposizione alla quale la produzione tiene molto. E’ accaduto quando è arrivato il fidanzato di una delle inquiline per un saluto. Evidentemente, il folle amore della concorrente non si è riuscito a contenere. Parliamo della simpatica Francesca Cipriani e di quello che ha combinato nell’ultima puntata. Il suo fidanzato Alessandro è andato a salutarla, e la ragazza è quasi impazzita.

Grande Fratello, arriva una punizione severa per i concorrenti

Due bodyguard hanno dovuto bloccarla perché voleva passare la “porta rossa” che divideva i due innamorati. Tutto questo in barba al “freeze”, visto che la Cipriani si muoveva e parlava di continuo, ignorando l’ordine del Grande Fratello di rimanere immobile. A questo punto la punizione è stata inevitabile: come prevede il regolamento, per giunta, questa riguarda tutti i concorrenti e non soltanto il “colpevole” della violazione. Dimezzato il budget della spesa, con la Cipriani che si è scusata con i suoi coinquilini.

La ragazza ha anche tentato una goffa auto difesa: “Non ho sentito che dovevo freezarmi”, ha spiegato. Ma immediatamente, una infastidita Raffaella Fico l’ha corretta: “Ma se lo hanno detto sei volte”. A quel punto la Cipriani ha ammesso di averlo sentito solo una volta. Quindi solo 300 euro di spesa per tutti gli inquilini da spendere in una settimana. Contrita la Cipriani, che ha spiegato che la causa della sua esuberanza era la forte emozione. Tuttavia, alla partecipante è stato ricordato che questo tipo di violazioni possono portare anche alla squalifica.