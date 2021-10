Ilary Blasi, l’incredibile trasformazione della moglie di Totti

Ilary Blasi, nonostante sia ormai in tv da diversi anni, mantiene intatto il suo fascino. Ma vi ricordate come era prima? Decisamente un’altra

Ilary Blasi è da anni una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. Dai suoi esordi in tv fino ad oggi l’ex letterina è riuscita piano piano a ritagliarsi il suo spazio, diventando la conduttrice dei programmi di punta delle reti Mediaset.

Bella come non mai, la moglie di Francesco Totti è oggi al timone di “Star in the Star”, lo show di Canale 5 che va in onda tutti i giovedì in prima serata. Il programma, che vede alcuni vip interpretare le star del passato, è stato molto criticato e non ha riscosso un grande successo.

Dopo le accuse di plagio, molti telespettatori non hanno nemmeno gradito il fatto che i concorrenti si esibissero in playback indossando delle maschere posticce a volte davvero inquietanti. Stasera andrà in onda la semifinale, lo show infatti chiuderà con due settimane di anticipo. L’unica nota positiva del programma è proprio Ilary, affascinante e simpatica come sempre. La sua bellezza è un must della tv italiana, ma vi ricordate come era tanti anni fa?

Ilary Blasi agli esordi in tv era totalmente diversa: merito della chirurgia?

Dando un’occhiata rapida ad alcune foto dei suoi esordi in tv, sembra proprio che la Blasi abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Indimenticabile letterina di Passaparola, Ilary appariva così nel programma serale delle reti Mediaset.

I ritocchini più probabili ed evidenti sono quelli relativi alla mastoplastica additiva, al rigonfiamento delle labbra e degli zigomi. Inoltre, rispetto al passato, oggi la moglie di Totti è decisamente più magra.

Merito degli allenamenti e della dieta ferrea o forse anche di qualche altro aiutino. Sta di fatto che la conduttrice tv, nonostante tre gravidanze, è più slanciata e ha perso parecchi chili.

Grossi cambiamenti anche per quel che riguarda il look: se nei primi anni in tv la showgirl ha alternato frangia e capelli lisci, rigorosamente castani, ultimamente si è consacrata al biondo per far risaltare ancora di più i suoi meravigliosi occhi chiari.