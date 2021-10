Grande Fratello Vip, durissimo attacco a Manila Nazzaro: è guerra

Grande Fratello Vip 2021, Manila Nazzaro finisce nel mirino della madre e dello staff di un vippone: il duro attacco all’ex Miss Italia.

Manila Nazzaro attaccata dallo staff di un vippone a causa di alcune dichiarazioni pronunciate negli scorsi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. A scagliarsi contro di lei è anche la madre del vippone con cui Manila ha un legame importante.

A scagliarsi contro l’ex Miss Italia è stata Patrizia Mirigliani. La madre di Nicola Pisu non ha gradito alcune dichiarazioni fatte da Manila Nazzaro contro cui, in seguito, si è anche scagliato lo staff di Nicola che sta gestendo la sua pagina Instagram.

Grande Fratello Vip 2021: Patrizia Mirigliani e lo staff di Nicola Pisu contro Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, da ex Miss Italia, ha un rapporto d’amicizia con Patrizia Mirigliani e, conoscendo tutta la storia di Nicola Pisu, è stata lei ad accoglierlo per prima in casa. Tuttavia, negli scorsi giorni, durante una chiacchierata con Soleil Sorge che si è lasciata andare ad un’inedita confessione, avrebbe parlato di Nicola scatenando la reazione del popolo del web.

“Certo che (Nicola) è una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere molto particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità, lo conosco benissimo. E’ una persona eccezionale, so la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo ma devo essere onesta nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui“, sono state le parole pronunciate da Manila Nazzaro che non sono piaciute a Patriia Mirigiliani che, su Instagram, ha pubblicato una foto di Manila lanciandole una frecciatina.

“Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona“, ha scritto la Mirigliani. La pagina Instagram di Nicola ha poi pubblicato il video del momento scrivendo: “Abbiamo sicuramente frainteso, come no!”.

