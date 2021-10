Grande Fratello Vip: inedita confessione di Soleil Sorge, sorpresa in casa

By

Durante una chiacchierata pomeridiana nella casa del Grande Fratello Vip Soleil ha fatto una rivelazione inedita agli altri coinquilini

Soleil Sorge è sicuramente una delle ragazze più “chiacchierate” di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è una vera e propria scheggia impazzita all’interno della casa e ha già provocato parecchie tensioni, non ultima quella con Lulù Selassiè.

Tra le due nelle ultime ore pare ci sia stato un chiarimento, ma Soleil è finita comunque al centro dell’attenzione nelle ultime puntate anche a causa di una rivelazione fatta ad alcuni “coinquilini”.

Durante la giornata di martedì 5 ottobre alcuni dei concorrenti si sono riuniti in giardino per approfittare delle ultime giornate di sole. Carmen Russo ne ha approfittato per scherzare con Amedeo Goria, che a breve potrebbe abbandonare il reality.

Il giornalista Rai ha risposto che, qualora dovesse succedere, arriverebbero sicuramente altre persone interessanti al suo posto anche se la stessa Soleil potrebbe non apprezzare. Ed è stata proprio questa battuta che ha dato il via alla confessione dell’influencer.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Alex Belli: la dichiarazione a Soleil spiazza

Grande Fratello Vip, la confessione di Soleil Sorge: “Ho una persona in mente”

Soleil infatti ha ammesso di non sentire la necessità di avere un altro uomo dentro la casa: in stanza con lei ce ne sono già tre, ma in realtà la sua mente è rivolta a qualcun altro.

E così, quando Alex Belli ha cominciato a parlare di sua moglie Delia Duran, svelando di aver trovato finalmente una persona che lo completasse in tutto e per tutto, l’ex protagonista di Temptation Island si è rivolto alla Sorge augurandole di trovare una persona così.

Secca la risposta dell’influencer: “Ho già una persona in mente“. A quel punto gli inquilini hanno cominciato ad indagare e la ragazza ha confessato di aver conosciuto un ragazzo tanti anni fa, ma che solo di recente ha capito di provare qualcosa di più per lui:

“Completa totalmente tutto. Adesso mi ricordo tutto, ogni dettaglio, ogni espressione. L’ho fissato perché non volevo dimenticarlo, era la cosa ce mi spaventava di più”, ha detto a Miriana che le ha chiesto se il ragazzo ricambiasse i suoi sentimenti.

LEGGI ANCHE: Soleil smascherata al GF Vip. Arriva la segnalazione: “Ci hanno detto tutto”

Soleil Sorge è davvero innamorata? A quanto pare sembra proprio di sì: la ragazza ha aggiunto che durante questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ha sognato l’uomo tutte le notti. Chi sarà il fortunato?