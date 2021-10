La stella di Amici di Maria De Filippi è tornata, ma non come ti aspetti! Il tempo scorre e le cose cambiano, tra un evento e l’altro, ecco com’è oggi.

La stella più amata di Amici, il talent che da ben 18 anni accompagna il pubblico a casa con le storie dei beniamini più amati, è tornata al centro dell’attenzione. Il motivo? Riguarda le scelte che le hanno fatto cambiare tutto! Ecco la verità del suo successo.

La stella di Amici ha decisamente dato una svolta a tutto, ma cambiando ogni cosa! La trasmissione più amata di Canale 5, si sa che è sempre fonte di attrazione e discussione per i fedelissimi fan che non perdono un appuntamento da ben 18 anni!

In questo arco di tempo ne sono successe di cose e di cambiamenti, anche un’altra star ha cambiato la sua vita, ovviamente in meglio! Infatti, i fan ricordano con piacere l’artista che ha saputo calpestare il palcoscenico.

La notizia di oggi però riguarda, una stella che appare totalmente cambiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cuori alla conquista di Rai 1: il ritorno della star della fiction

Stella di Amici di Maria De Filippi: ecco com’è oggi

Essere sempre al massimo del successo non è facile, infatti le strade della vita sono infinite, e gli intrecci possono avere altrettante combinazioni. Di evoluzioni ce ne sono a bizzeffe, come l’ultimo cambiamento per la star di un noto programma rai. La protagonista di oggi però, ha a che fare con la Mediaset! Perché non ha inciso nuovi dischi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Malore per la star di Harry Potter: trasportato d’urgenza in ospedale

Si tratta di Lidia Cocciolo, edizione 2002 di Amici di Maria De Filippi, nelle vesti di cantante ed interprete di grandissimo talento. Figlia d’arte, dato che il padre vinse lo Zecchino d’oro, quindi la musica è sempre stata una compagna di vita. O almeno, lo è stata fino ad un certo punto del suo percorso lavorativo.

Pur non avendo mai studiato canto, l’artista si posiziona quarta nel tanto atteso e seguito Serale, spettacolo inedito e travolgente che tutti, talenti e telespettatori compresi, aspettano con trepidazione.

Insomma, un grande successo partendo proprio dal niente. Questa è l’edizione che ha come vincitrice la cantante Giulia Ottonello, nonostante ciò, anche Lidia ha fatto le sue scelte e intrapreso la proprio strada, quella di attrice!

Infatti, è un volto noto nella fiction L’isola, andata in onda nel 2012, poi ancora ha fatto spot pubblicitari, come quello della Nutella, Vodafone e Fastweb con George Clooney! Non finisce qui, ha anche recitato nell’amatissimo Distretto di polizia, serie di enorme successo di Canale 5, Don Matteo 7, Braccialetti rossi e Non smettere di sognare, infine è nel film di Giovanni Veronesi, L’ultima ruota del carro.

Insomma, una strada ricca di traguardi. L’ultimo che l’ha resa ancora più felice è stato quello di diventare mamma! Una carriera in continua ascesa, sembrano lontani i giorni passati ad Amici, ma il futuro è ancora pieno di felicità, soprattutto nel suo presente, c’è ancora più amore.