Paura per Lulù Selassiè al GF Vip: Francesca Cipriani svela tutto

Lulù Selassiè preoccupa i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: Francesca Cipriani svela una sua, presunta abitudine pericolosa.

Lulù Selassiè è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2021. La principessa Selassiè sta facendo parlare di sè sia per il rapporto con Manuel Bortuzzo che per alcuni atteggiamenti stanno preoccupando gli altri concorrenti della casa. Sempre più insofferente per la situazione con Manuel che ha preso un po’ le distanze rallentando la loro conoscenza, Lulù continua a somatizzare la situazione e a stare male come ha notato Manila Nazzaro.

Nelle scorse ore, le donne della casa, da Manila Nazzaro e Soleil Sorge, hanno provato a farle capire che allontanandosi un po’ da Manuel potrebbe aiutarla a vivere meglio l’avventura nella casa. Francesca Cipriani, inoltre, ha notato una sua, presunta abitudine che sta preoccupando le vippone, ma anche il pubblico del reality.

La rivelazione di Francesca Cipriani su Lulù Selassiè al GF Vip

Sono giorni particolarmente complicati quelli che sta trascorrendo Lulù Selassiè nella casa del GF Vip. La gieffina continua a sentirsi insicura a causa della distanza da Manuel Bortuzzo dal quale vorrebbe più attenzioni. Ieri sera, durante la cena, si è ritirata in camera da letto accusando nausea e un malessere generale. Tutte le donne della casa hanno provato ad aiutarla credendo che il suo sia un malessere dovuto alla situazione che sta vivendo.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip: inedita confessione di Soleil Sorge, sorpresa in casa

Francesca Cipriani, dopo essere rimasta sola in camera con Ainett Stephens, si è lasciata andare ad una confidenza non nascondendo la propria preoccupazione per Lulù. “Va in bagno a vomitare dopo mangiato. Ha bisogno d’aiuto”, ha detto Francesca.

La Cipriani lo ha ribadito parlando con Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Quest’ultima ha aggiunto che Andrea Casalino era stato il primo a notare che qualcosa non andava facendolo notare direttamente a Lulù che non aveva reagito benissimo.

“Mi raccomando Lulù, non è che stai vomitando? Te lo dico con il cuore in mano perchè ti voglio bene. Perchè delle volte sai…”.

Di fronte a tali confessioni, il web chiede a gran voce al Grande Fratello Vip di aiutare Lulù: Alfonso Signorini proverà a fare qualcosa nella puntata in onda domani?

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare…

E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip (di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv — Miri (@Myriam_Rea) October 6, 2021

credo che Lulu abbia davvero dei seri problemi alimentari ed Andrea fu il primo ad accorgersene #gfvip

pic.twitter.com/uUyU6aTVwp — giulia (@listlesslyy) October 6, 2021

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip, il gesto di Manuel fa crollare Lulù: lacrime nel cuore della notte