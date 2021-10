GF Vip daytime 6/10/21, Manuel gela Lulù: lei scoppia in lacrime

Al GF Vip è arrivata una doccia fredda per Lulù Selassiè, che ha dovuto fare i conti con la volontà e i desideri di Manuel Bortuzzo.

Il daytime del GF Vip è pronto anche oggi a tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo, rivelando loro che cosa sta succedendo tra i vipponi nella casa più spiata d’Italia.

Protagonista indiscussa della puntata, ovviamente, è stata Soleil Sorge. Manila Nazzaro ha confidato di essere profondamente delusa da lei. In quanto l’ha vista notevolmente diversa rispetto a quando c’è il collegamento con Alfonso Signorini.

L’ex Miss Italia è profondamente dispiaciuta, in quanto ha provato ad avvicinarsi a lei con tutto il cuore, ma sarebbe rimasta delusa da quanta costatazione, ma attenzione perchè il daytime del GF Vip di oggi non finisce di certo qui, c’è un altro avvenimento da non prendere sotto gamba.

Doccia fredda per Lulù Selassiè al GF Vip: il confronto con Manuel Bortuzzo

Si passa a Samy. Il bel modello egiziano ha ammesso di avere un certo interesse per Jessica Selassiè. Interesse ricambiato, ma quest’ultimo però non riesce ad avere un approccio fisico nei suoi confronti, iniziando quindi a dubitare di avere un reale interesse nei suoi confronti, anzi. Ritiene addirittura che forse possa piacergli qualcun’altra.

Da una principessa passiamo all’altra, è il turno di Lulù. Lulù ha rotto il silenzio sulla sua gelosia nei confronti di Manuel Bortuzzo, rivelando di avere delle profonde insicurezze dentro di lei e per questo motivo ha bisogno di alcune conferme da parte sua. Tutti però iniziano a trovare il suo atteggiamento un po’ morboso e che facendo così non sta facendo altro che allontanare il bel nuotatore da lei.

Tant’è che Gianmaria Antinolfi le consiglia di allontanarsi un po’ da lui e di mollare la presa, altrimenti così non fa altro che frenarlo. In quanto lui le ha ribadito in più di un’occasione che ha bisogno di suoi spazi, ma però non vuole sentire ragioni e in lacrime si rivolge al ragazzo, aprendogli il suo cuore.