Whatsapp: tre trucchi in arrivo che cambieranno tutto

Whatsapp sta per introdurre tre importantissime novità alla sua app che faranno sicuramente felici milioni di utenti in tutto il mondo

Whatsapp è pronta a una grandissima rivoluzione. L’app di messaggistica più famosa al mondo ha già introdotto alcune novità di recente, come i messaggi effimeri o i vocali che possono essere ascoltati al doppio della velocità, ma le tre funzioni che dovrebbero arrivare a breve saranno ancora più importanti.

Le indiscrezioni in merito arrivano come sempre da Wabetainfo, che ha la possibilità di toccare con mano da vicino tutte le novità dell’app potendo utilizzare la versione beta. Cominciamo con la funzione probabilmente più attesa, ovvero quella che permetterà a tutti gli utenti di nascondere l’ultimo accesso solo a determinate persone.

La funzione dovrebbe chiamarsi “My contacts except” e si troverà tra le opzioni della privacy: gli utenti, che prima potevano soltanto scegliere tra mostrare o nascondere l’ultimo accesso a tutti, ora potranno invece creare una sorta di “blacklist” e bloccare la visualizzazione dell’ultimo accesso solo a determinate persone.

Ma le novità, come vi dicevamo, non sono finite qui. Whatsapp ha intenzione anche di introdurre una nuova feature che permetterà di trascrivere i messaggi vocali ricevuti. Una funzione particolarmente gradita soprattutto a chi non sopporta gli audio troppo lunghi.

“Transcript” tradurrà le parole in testo, anche se l’operazione potrà essere effettuata soltanto quando si è connessi ad internet. I messaggi già processati, però, rimarranno nel database locale dell’applicazione e si potranno consultare anche in un secondo momento senza effettuare nuovamente la procedura.

Altra novità, questa volta puramente social, è l’introduzione delle reazioni ai messaggi ricevuti. Un po’ come avviene già per Facebook e Instagram, sarà possibile toccare il messaggio ed aggiungere uno smile, un pollice o una faccina triste. L’opzione sarà disponibile non solo per le chat singole, ma anche per i gruppi.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read “999+”.

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021