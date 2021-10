Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna: le parole mai dette dal conduttore

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità. Le sue parole sulla loro storia hanno emozionato il pubblico del piccolo schermo.

Adriana Riccio è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la compagna di Flavio Insinna. Il conduttore, da qualche anno, è tornato in tv al timone de L’Eredità, un programma sicuramente difficile da condurre visto che chi lo ha preceduto è Fabrizio Frizzi, che dopo la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti i telespettatori e non solo.

Nonostante ciò il conduttore è riuscito a fare un ottimo lavoro e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è curioso di saperne di più sulla sua persona e sulla sua vita al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere.

Flavio però non è molto dedito al gossip, ma sappiamo che nel 2018, durante una registrazione di Affari tuoi, ha incontrato Adriana e da quel momento non si sono mai superati. Tant’è che non molto tempo fa lui ha rilasciato alcune interessati dichiarazioni sulla loro storia d’amore e quanto lei sia importante per lui.

Flavio Insinna rompe il silenzio su Adriana Riccio: “Mi da forza”

Flavio Insinna, però, non molto tempo fa ha deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione con Adriana Riccio rivelando quanto lei sia importante nella sua vita. Anche se il pubblico del piccolo schermo sogna già di vederli all’altare, visto che stanno insieme da qualche tempo, ma almeno per il momento le nozze non sembrano essere nei loro piani.

Anche perché in diverse occasioni il conduttore de L’Eredità ha precisato che non intende mettere su famiglia. In quanto, a causa del suo lavoro, è spesso costretto a stare fuori ed è pienamente consapevole che dei figli richiedono tantissimi attenzione e delle figure presenti. Per questo motivo ha deciso di non realizzarne una, ma non è detto che possa accadere in futuro.

“Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire” ha confidato Flavio Insinna su Adriana Riccio sul settimanale Oggi. “Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce” ha aggiunto più innamorato che mai.

“Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso“ ha poi rivelato, ammettendo quanto la nascita di quest’amore abbia fatto bene alla sua persona. “Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta” ha poi concluso, ma noi siamo sicuri che anche per lei valga la stessa cosa.

Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna, è arrivata dritta al suo cuore e sembra essere la migliore cura per ogni suo problema.