Dormi con il telefono? Il motivo per cui non devi farlo più è terribile

Dormi con il telefono? Allora sarebbe meglio sapere che quello che stai facendo è davvero molto pericoloso: può succedere davvero

Nel 2021 siamo ormai un po’ tutti smartphone dipendenti. Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo: sono poche le persone che riescono ancora a passare tanto tempo senza prendere in mano il telefono e chattare, usare i social o semplicemente gustarsi un video o una partita in diretta.

Del resto la digitalizzazione frenetica era già cominciata da una decina d’anni ed ora, con la pandemia che per lunghi mesi ci ha costretti in casa, stare al telefono è diventata ancora di più una consuetudine.

Per alcuni è una vera e propria ossessione, tanto che decidono di dormire con il telefono vicino. Ebbene, sarebbe meglio evitare e riporre almeno durante la notte il nostro smartphone a distanza. Questa abitudine è dannosa per la nostra salute e potrebbe diventare anche letale. Non ci credete? Ecco alcuni esempi di quanto è successo negli ultimi anni.

Dormi con il telefono? Ripensaci! Tutti i pericoli che stai correndo

Come saprete, infatti, i nostri smartphone emettono continuamente radiazioni ed è consigliato quindi evitare di accostarli troppo al nostro viso o alle parti intime. Il momento in cui viene emesso il maggior numero di radiazioni è proprio quando il telefono è in fase di composizione del numero da chiamare, ma anche di notte se non è del tutto spento il device emette radiazioni.

In più va considerata anche la pericolosità ed il rischio di un’esplosione notturna. Non sono così rari i casi di vari telefoni esplosi in mano o in tasca agli utenti di tutto il mondo: i primi a suscitare clamore furono i Samsung Note 7, una vera e propria “bomba ad orologeria” tanto che la compagnia fu costretta a ritirarli dal mercato.

Ma non mancano nemmeno i casi legati alla Apple e ai suoi Iphone, come l’Iphone 6 esploso in una fiera a Cork in Irlanda e che ha ferito un povero ed incolpevole commesso. Recentemente anche uno Xiaomi Mi A1 è esploso, proprio durante la notte, mentre il telefono era in carica.

Insomma, per quanto sia difficile togliersi un “vizio”, cercate in tutti i modi di lasciare il telefono spento almeno durante le ore notturne e soprattutto lontano il più possibile da voi. E occhio anche alla ricarica, visto che molti di noi collegano lo smartphone al caricabatterie mentre dormono: i surriscaldamenti improvvisi possono verificarsi inaspettatamente.