Ex Uomini e Donne torna dopo 4 anni? La dura reazione dell’ex

Ex tronista torna nello studio di Uomini e Donne quattro anni dopo l’addio? La durissima reazione dell’ex fidanzata.

Nello studio di Uomini e Donne, nelle prossime puntate, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Giorgio Manetti, quattro anni dopo l’addio a Gemma Galgani, potrebbe clamorosamente tornare in trasmissione per ricominciare a cercare l’amore. Tornato single, in una recente intervista, Giorgio ha spiegato che se dovesse tornare nello studio del dating show di canale 5, lo farebbe per conoscere e corteggiare Isabella Ricci.

Una dichiarazione che non è passata inosservata a Gemma che con Isabella non riesce ad andare d’accordo. Tra le due dame, infatti, ci sono continue discussioni, ma come reagirebbe Gemma se Giorgio dovesse realmente tornare per corteggiare Isabella?

Gemma Galgani, parole durissime su Giorgio Manetti e il suo ipotetico ritorno a Uomini e Donne

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha parlato dell’ex Giorgio Manetti e delle sue recenti dichiarazioni su Isabella Ricci e la sua scelta di ricorrere alla chirurgia plastica. Giorgio, infatti, commentando la decisione di rifarsi il seno, ha espresso un’opinione non totalmente favorevole.

LEGGI ANCHE—>Coppia di Uomini e Donne si rompe: spuntano i retroscena della rottura

“Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”, aveva detto Giorgio a Nuovo. Oggi Gemma replica così sempre sulle pagine di Nuovo:

LEGGI ANCHE—>Isabella Ricci: inedito passato e vero motivo della sua presenza a Uomini e Donne

“Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“, ha raccontato Gemma a Nuovo.