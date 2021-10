Uomini e Donne, puntata del 6/10/21: Andrea Nicole delusa, che batosta!

A Uomini e Donne Andrea Nicole ha dovuto fare i conti con la prima batosta del suo percorso: non se lo sarebbe mai aspettata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, mostrando al pubblico il continuo di quanto accaduto nell’appuntamento di ieri. Per Pinuccia è arrivato un nuovo cavaliere, che si è invaghito di lei dopo averla vista in tv, ma a lei non è schioccata la scintilla e lo ha gentilmente rifiutato.

Nonostante ad Alessandro non sia scattato nulla, lei sceglie di continuare a frequentarlo e di ballare con lui perché il cuore gli appartiene. Dopo il ballo, Maria De Filippi nota Gemma Galgani felice e le chiede come mai, visto che poco prima aveva avuto una dura discussione con Tina.

La dama confida di aver ballato con Massimo, un nuovo cavaliere, e di essere rimasta piacevolmente colpita da lui. Tina gli chiede se il sentimento è contraccambiato. Lui replica affermando che non nutre alcun pregiudizio nei suoi confronti, ma non chiarisce nello specifico se vuole conoscerla o meno. Ma attenzione perché la puntata è appena iniziata e si passa ai protagonisti del Trono Classico.

Nuova batosta per Andrea Nicole a Uomini e Donne: è in cerca di visibilità?

Andrea Nicole viene chiamata al centro dello studio. Lei non ha potuto nascondere la delusione nei confronti di Ciprian, che le ha manifestato una certa perplessità nel voler continuare il proprio percorso a causa delle critiche ricevute dagli altri corteggiatori, che lo hanno giudicato molto arrogante. Lui si giustifica affermando che il dubbio non era sull’interesse nei suoi confronti, ma sul suo percorso nel programma, distinguendo le due cose.

Lei comprende tutto, ma ha preferito non uscire con lui e di frequentare gli altri ragazzi. Gianni Sperti interviene e chiede a Ciprian se fosse ancora interessato o meno ad uscire con l’altra tronista. Lui ribadisce che ancora soltanto una curiosità iniziale e niente di più a causa del loro passato in comune, ma l’opinionista non crede alle sue parole.

Maria mostra al pubblico l’esterna di Andrea Nicole e Alessandro. L’esterna tra loro prosegue a gonfie vele e lui sembra essere molto preso. Lei però non si fida di lui perché ha trovato un vecchio articolo su di lui in cui ammette di essere interessato ad avere una certa visibilità.

Alessandro si difende affermando che è un’intervista vecchia e molto pompata e nonostante abbia un certo interesse per i social, non ha alcuna intenzione di usarla. Andrea vuole fidarsi di lui, ma Tina Cipollari non gli crede. Gianni invece lo difende, affermando che questo discorso vale per tutti i corteggiatori e non soltanto per lui.

Andrea, oltre ad Alessandro, ha portato fuori anche Gabrio, con cui si era trovata benissimo l’altra volta. Ed anche questa nuova non è da meno. Gabrio però, colpo di scena, difende Alessandro, affermando che non c’è nulla di male nell’avere un certo interesse per Instagram. Andrea replica affermando che non gliene fa una colpa, ma le suona un campanello di allarme a causa dell’intervista.

Interviene Armando Incarnato, che fa invece un’altra riflessione. Il cavaliere vede i corteggiatori di Andrea molto frenato nell’approccio fisico, sospettando che forse non sono così interessati a lei perchè non provano a baciarla. Lei invece la pensa in maniera radicalmente apposta, apprezzando che non ci abbiano subito provato. “Non siamo venuto qui per limonare“ si è difeso Gabrio.

Andrea ribadisce che per lei sono molto più importanti le parole, perché in passato nel programma ha visto tanti baci che non hanno portato nulla e per questo preferisce aspettare.

Si ritorna al Trono Over e Maria chiama Jessica. Armando Incarnato le fa una sorpresa al di fuori degli studi, mandandole dei fiori, e Marika scegli di chiudere la conoscenza.