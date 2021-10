Test, scegli un colore: quello che scoprirai di te è incredibile

By

Ogni colore ha un significato. Con questo test, scegline uno e scoprirai una parte di te ancora nascosta

Ogni personalità può essere descritta con una energia, un colore diverso. Una persona solare con il giallo, una ragazza tranquilla con il verde, ecc.

Fu Isaac Newton, nel 1666, a scoprire che la pura luce bianca attraversando un prisma era in grado di decomporsi in uno spettro di colori.

Lo scienziato ha dedotto che la percezione del colore è soggettiva, ma i suoi effetti sull’uomo sono universali.

Secondo il Dottor Carol Ritberger, infatti, ci sono quattro tipi separati di personalità determinati ognuno da uno specifico colore.

L’indole di ogni persona può essere rossa, gialla, verde o arancione.

Con il metodo creato dal dottore puoi scoprire tratti della tua personalità dominanti in base alle tua capacità di interagire con altre persone e prendere decisioni.

Il colore è uno strumento di comunicazione: vengono segnalati per un’azione, creare delle reazioni come il blu che crea dipendenza o influenzare l’umore tuo e degli altri.

Con questo test del colore puoi scoprire chi sei scegliendo uno delle quattro tonalità

Test: quattro colori per quattro personalità

Ogni colore è una forma di luce e quindi una variazione dell’energia elettromagnetica. Ciò può essere usato per provocare dei cambiamenti in positivo nel nostro corpo.

Prima di fare questo test del colore scegli quale tra questi quattro opzioni ti rappresenta di più e leggi la soluzione.

Scopri con noi chi sei veramente

1) Colore Verde

Sei una persona avventurosa e estroversa. Tra le tue passioni c’è lo scoprire e conoscere il mondo nella sua totalità.

Hai una grande creatività, fantasia e un ingegno finissimo.

Sei un tipo spensierato e libero; hai una forte fiducia in te stesso e non pensi minimamente al giudizio altrui perché secondo te è sempre erroneo.

La tua gentilezza ti contraddistingue e vedi il bene in ogni situazione e persona.

2) Colore Arancione

Sei hai scelto questo colore sei una persona amichevole e premurosa. Sei caratterizzato da una forte empatia che ti motiva ad aiutare le persone bisognose.

Ti senti felice con poco: ti basta essere circondato dalle persone che ti vogliono bene. Nella tua scala delle priorità metti al primo posto i tuoi cari di cui desideri il loro benessere più del tuo.

Quando ti trovi a socializzare crei tanta gioia intorno a te e metti di buon umore chi ti circonda.

3) Colore Giallo

Sei una persona che pensa tanto, ama riflettere e sei molto intellettuale.

Ti senti vivo quando usi il tuo cervello per creare, concepire e meditare.

La libertà è la tua priorità e cerchi di esprimerla in tutti i modi soprattutto con la tua indipendenza.

Ti piace stare fuori dagli schemi, ma rimanendo costante nelle tradizioni antiche.

Non hai assolutamente problema nell’interagire con altre persone perché sei dinamico, coinvolgente e socievole. Insomma, ti apprezzano proprio tutti!

Inoltre, con la tua razionalità, sei bravo nel gestire lo stress e le forti emozioni.

4) Colore Rosso

Se hai scelto questo colore significa che sei una persona attiva, determinata e ambiziosa. Usi anima e corpo per raggiungere il prima possibile i tuoi obbiettivi.

Hai una grande attenzione per i dettagli e sei molto pignolo; vuoi che il tuo lavoro risulti sempre ben fatto, impeccabile.

Ti fidi solo di te stesso e hai quindi difficoltà nel delegare e fidarti degli altri. Non ti piace buttarti in nuove esperienze senza aver prima un piano studiato nel dettaglio