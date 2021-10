Ex Uomini e Donne parla del dramma che ha vissuto con l’ex ragazzo: “Persi troppo chili“

Uomini e Donne è il dating show più seguito in Italia. Condotto dalla fantastica Maria De Filippi, la nuova edizione è iniziata e sta ottenendo già molti ascolti.

L’anno scorso, il programma non è andato bene: quasi tutte le coppie giovani che sono uscite dallo studio hanno rotto dopo poco tempo. Queen Mary non ha amato quello che è successo ed è pronta a storie d’amore vere e sincere.

Leggi anche –> Coppia di Uomini e Donne si rompe: spuntano i retroscena della rottura

Una ex Uomini e Donne ha parlato di un drammatico problema avuto col suo ex fidanzato, nonché tronista della scorsa edizione. Sembra che per colpa sua abbia perso troppi chili e che sia stata veramente male.

Scopriamo insieme di cosa si tratta

Vanessa Spoto, ex Uomini e Donne, racconta il dramma avuto con Massimiliano Mollicone

Vanessa Spoto è la diciannovenne originaria di Prato con il sogno di diventare Miss Italia.

Dopo una brutta relazione con un uomo più grande che l’ha segnata profondamente, ha deciso di entrare a far parte del parterre di Uomini e Donne per trovare il vero amore.

Ecco che inizia ad uscire col tronista Massimiliano Mollicone, biondo con gli occhi azzurri e soprattutto molto misterioso e dolce allo stesso tempo.

Alla scelta, lui decide di uscire con Vanessa e inizia quindi la loro storia d’amore.

Le prime settimane sono emozionanti e passionali ma con l’andare avanti dei giorni i due iniziano a litigare e la rottura viene di conseguenza.

Hanno deciso di andare a convivere troppo velocemente e la realtà della vita quotidiana gli ha spezzato le gambe.

Leggi anche –> Tina Cipollari e la confessione in diretta a Uomini e Donne: mai accaduto prima

La coppia non ha mai specificato i veri motivi della rottura, ma si è mandata continue frecciatine sui social.

La Spoto ha sofferto molto di tutto ciò e ha voluto confessare il dramma con cui ha dovuto convivere.

Vanessa Spoto, ex Uomini e Donne, il triste dramma e l’evento scioccante

Vanessa Spoto ha deciso di prendere qualche minuto per aggiornare i suoi follower sulla sua passata relazione col tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone.

Dopo la fine della storia, la corteggiatrice è stata molto male e ha avuto problemi di peso.

“Negli ultimi mesi avevo perso troppi chili” introduce il dramma Vanessa e continua: “Ero arrivata a pesarne 54 e di norma dovrei pesare dieci chili in più“.

La rottura con l’ex fidanzato e la confusione mediatica hanno addolorato la vita di Vanessa che si è sentita soffocare e senza forza, ma tutto è andato a finire per il meglio.

“Oggi finalmente sono riuscita a riprendere quattro chili, sono molto felice perché piano piano riesco ad ottenere ciò che ho sempre desiderato” conclude l’ex Uomini e Donne.

Leggi anche –> Ex Uomini e Donne affonda lo show: “Ecco perchè non torno”

Per la Spoto non è stato facile uscire da questo periodo buio anche perché sembrava che la sua vita non volesse collaborare nel raggiungimento della sua felicità.

La diciannovenne ha rischiato di morire in un incendio scatenatosi in una fabbrica nelle vicinanze di casa sua.

Lei non era a casa, ma suo padre sì. Era solo e stava dormendo e si è svegliato tutto insieme dopo aver sentito il boato dell’esplosione che ha interessato la struttura.

Vanessa si è poi tranquillizzata quando ha sentito che stava bene e che non c’era stata nemmeno una vittima.

Per Vanessa Spoto è stato un anno molto intenso a livello emotivo: l’essere conosciuta da molte persone, l’aver trovato l’amore, aver visto che la storia è naufragata e pure la paura di aver perso il padre.

L’ex di Uomini e Donne ha vissuto tanti dramma, ma ha trovato la forza di riprendersi e di vedere la vita in modo positivo