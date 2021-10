Il paradiso delle signore: cosa accadrà nelle prossime puntate della “soap” del pomeriggio. Una fuga cambia ogni scenario possibile

Entra nel vivo la stagione de “Il Paradiso delle Signore”, che su Rai 1 appassiona ogni giorno un vastissimi pubblico. In onda dal lunedì al venerdì alle 15.55, la “soap” derivata da una fiction in prima serata riesce a ottenere un successo sempre maggiore.

E nelle puntate in onda in questi giorni ci saranno molti avvenimenti appassionanti, su tutti la proposta di Adelaide a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, anche se l’idea non piace affatto a Umberto che avrebbe voluto essere informato prima di questa iniziativa. E poi c’è Gloria, che ha deciso di assentarsi per un po’ di tempo dal lavoro per stare lontana da Ezio.

Paradiso delle signore: una fuga improvvisa desta sorpresa

Intanto, Roberto inviterà Anna a vedersi con Salvatore per un appuntamento, in modo da cancellare per sempre il suo passato. Mentre Adelaide verrà a sapere che Ludovica si trova in una difficile situazione economica e la rimprovererà di non averle detto nulla. Ezio cercherà di convincere Stefania a vivere con lui, e Paola diventerà la nuova capo commessa.

Stupirà, invece, la fuga di Gloria, che andrà da Zia Ernesta per rifugiarsi. Massimo Riva cercherà Anna al Circolo, e si capirà subito che le sue intenzioni non sono per nulla buone. E Conti, intanto, verrà a sapere che Roberto sta proteggendo in qualche modo Anna. A questo punto anche lui si farà avanti, proponendole di darle una mano. Ma attenzione ad Armando, che avvierà una profonda riflessione sul suo rapporto con Agnese e si preparerà a prendere una importantissima decisione.