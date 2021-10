Grande Fratello vip, Clarissa svela tutto: il drammatico segreto di Lulù

Al Grande Fratello Vip, Clarissa ha scelto di venire allo scoperto e di raccontare agli altri il drammatico segreto di sua sorella Lulù.

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni. Il bello del reality show di canale 5, condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, è che i concorrenti riescono ad andare oltre la patina dorata che li ha sempre contraddistinti durante il corso di questi anni. Mostrando al pubblico del piccolo schermo la parte più sincera e vera di loro, raccontando storie complicate, vissute, e mai svelate prima.

E’ il caso di Lulù Selassiè, una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione che di recente è stata molto criticata, sia all’interno che all’esterno della casa più spiata d’Italia, a causa del suo atteggiamento morboso nei confronti di Manuel Bortuzzo, il nuotatore che le ha rubato il cuore.

Tutte le sue compagne di viaggio le hanno consigliato di cambiare atteggiamento e di non comportarsi in questo modo con lui in quanto non fa altro che ottenere l’effetto contrario. Sua sorella Clarissa Selassiè è intervenuta, rivelando alle sue compagne di viaggio che c’è un motivo specifico per cui Lulù si comporta così. In quanto nasconde un dolore dentro di sé di cui probabilmente nessuno è a conoscenza. O almeno fino ad ora.

Clarissa racconta la drammatica storia di Lulù al Grande Fratello Vip

Clarissa Selassiè ha raccontato che sua sorella Lulù, al di fuori della casa del GF Vip, viene regolarmente seguita da uno psicologo. In quanto ha subito un grosso trauma di cui lei aveva accennato subito dopo la fine della diretta di lunedì scorso.

Lulù è stata vittima di stalking ed ha subito violenze da un uomo che l’obbligava a fare quello che lui le ordinava altrimenti avrebbe pubblicato in rete scatti privati ed intimi di lei, ma non solo. La principessa fa notare che nella Casa più spiata d’Italia non riesce a comunicare tutti i giorni con chi di dovere e per questo purtroppo tenderebbe a scaricare tutta la sua frustrazione su Manuel Bortuzzo.

In particolar modo, bisogna anche considerare che le 3 principesse Selassiè hanno anche da poco avuto la conferma che il loro papà è finito in carcere e sicuramente quest’episodio non avrà aiutato Lulù, che ancora una volta si è gettata completamente su Manuel, ma su di lui sta ottenendo l’effetto contrario perché avendo bisogno dei suoi spazi, come più volte le ha ribadito durante il corso di queste settimane, non fa altro che allontanarsi da lei.

Clarissa ha raccontato il dramma di Lulù al Grande Fratello Vip, sperando che gli altri concorrenti possano provare maggiormente a capirla, ma la sua conoscenza con Manuel riuscirà a superare questo scoglio? Bortuzzo sembra essere sempre più distante dalla principessa, che appare ogni giorno di più sempre più legata a lui.