Grande Fratello Vip, scandalo hot: Raffaella Fico vede tutto

Al Grande Fratello Vip Raffaella Fico ha pizzicato uno degli inquilini in un momento di intimità: che imbarazzo nel reality Mediaset

Il Grande Fratello Vip, in tutte le sue edizioni, ha vissuto di momenti piccanti oppure imbarazzanti. Del resto la bellezza (o la crudeltà) del reality show più famoso al mondo è proprio quello di poter spiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli inquilini della casa.

Ma quello che è successo nelle ultime ore all’interno della residenza è un fatto decisamente inedito e imbarazzante. Come tutti voi saprete durante questa edizione gli autori hanno deciso di collocare nella casa una stanza dedicata solo ai maschietti, dove tutti possono godersi qualche momento di intimità.

Se ne era parlato già qualche giorno fa quando Francesca Cipriani aveva scherzato con Giucas Casella, parlando di autoerotismo e chiamando la sua mano “federica”. Il tutto è venuto fuori di nuovo in queste ore perchè Raffaella Fico si è trovata di fronte uno degli inquilini in un momento di “privacy”.

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico “becca” uno degli inquilini praticando autoerotismo: le reazioni

L’ex di Balotelli, aprendo la porta del bagno, ha beccato uno dei concorrenti mentre praticava autoerotismo. La showgirl, imbarazzata e rossa in volto, ha subito richiuso la porta ma ormai aveva ben impressa la scena nella sua testa e non ha resistito alla voglia di raccontarlo agli altri, senza però fare il nome della persona.

A spoilerare il tutto è stata successivamente Manila Nazzaro, secondo quanto raccontato da alcuni utenti su Twitter: “Poi Manila ha detto che era Nicola. Alex Belli ha risposto che sono cose naturali e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati. Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina”.

Nicola Pisu, per il momento, non ha commentato l’accaduto e probabilmente si sentirà in imbarazzo nei confronti di Raffaella e degli altri inquilini. Nonostante ciò che è successo sia un’esigenza naturale, la speranza è che Alfonso Signorini non insista sull’episodio durante la prossima diretta.