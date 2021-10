Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè fa infuriare il web: è imperdonabile

Al Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè si è lasciata andare ad una confessione di troppo che ha fatto infuriare il pubblico di canale 5.

Al Grande Fratello Vip con il passare dei giorni i concorrenti iniziano a dimenticarsi della presenza assidua delle telecamere di canale 5 e per questo motivo e spesso e volentieri si lasciano andare a confidenze che forse normalmente non avrebbero mai fatto.

Alcune di queste vengono apprezzate dal pubblico del piccolo schermo perché non fanno altro che confermare l’idea che si erano fatti del vip in questione. Altre, invece, non fanno che creare una certa delusione nel cuore dei telespettatori perchè si aspettavano un atteggiamento o un’opinione del tutto diversa da quella che poi si è rivelata essere.

Lo sa bene, o meglio lo saprà bene, Jessica Selassiè che con la sua dichiarazione ha fatto infuriare il popolo del web.

Jessica Selassiè fa infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè nelle scorse ore ha scelto di lasciarsi andare ad alcune confidenze con i suoi compagni di viaggio. In particolar modo ha scelto di commentare i concorrenti che hanno preso parte alla scorsa stagione del GF Vip. Stagione molto importante perché non solo è stata amatissima dal pubblico del piccolo schermo, avendo una risonanza social mai vista prima, ma è entrata nella storia dei reality show in quanto è stata trasmessa per sei mesi consecutivi. Mai nessun reality show si era spinto così in fondo prima di ora.

Per questo motivo sono ancora ben impressi nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che non hanno preso affatto bene le dichiarazioni di Jessica Selassiè contro Rosalinda Cannavò.

“Una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla” ha esordito la principessa, facendo infuriare il pubblico della rete, che ha sostenuto e supportato il percorso dell’ex Adua Del Vesco. “Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“ ha poi aggiunto, ma queste parole non sono state ben accolte dai fan del programma che hanno ricordato come l’attrice, ed ora conduttrice di Casa Chi, si sia messa in discussione fin dal primo giorno, abbattendo tutte quelle bugie che è stata costretta a dire durante il corso di questi anni.

Le parole di Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip hanno fatto infuriare gli utenti della rete, che ora non la vedono di buon occhio. L’attrice, invece, almeno per il momento ha preferito ignorare le critiche ricevute e concentrarsi sulla messa in onda del suo nuovo programma.