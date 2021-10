GF Vip, confessione piccante della gieffina: “C’era chi guardava e chi faceva”

Al GF Vip nelle scorse ore è arrivata la confessione piccante della gieffina che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare da lei.

Al GF Vip gli animi iniziano a scaldarsi. Nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia si condividono riflessioni e confidenze non solo sul proprio vissuto, che spesso vengono riprese durante il corso delle due dirette con Alfonso Signorini previste nell’arco della settimana, ma anche sulla sfera intima della propria vita.

Se Alex Belli sembrerebbe aver chiesto alla produzione una stanza dove poter vivere la propria intimità, anche le donne della casa non sembrano essere da meno. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata una confessione piccante da parte di una delle concorrenti di Alfonso Signorini. La confessione ha spiazzato il pubblico della rete, ma non tanto per quanto rivelato nelle scorse ore ma in base a chi l’ha detta visto che la concorrente, durante il corso della sua carriera, è sempre stata una persona molto riservata.

Tant’è che in un primo momento non avrebbe voluto dirlo, ma i suoi compagni di viaggio erano molto curiosi di saperlo e dopo un’insistente e l’altra, lei ha scelto di venire allo scoperto raccontando tutto.

Miriana Trevisan ha fatto una confessione intima al GF Vip, sbilanciandosi per la prima volta sulla sfera intima della sua vita.

Miriana Trevisan fa una confessione piccante al GF Vip

Miriana Trevisan si è svegliata di buon ora al Grande Fratello Vip ed è apparsa leggermente “sconvolta”. Per questo motivo i suoi compagni di viaggio le hanno chiesto che cosa fosse successo nella notte e lei ha ammesso di aver fatto un sogno un po’ particolare, ma che non le andava di condividerlo con tutti loro. In quanto lei è sempre stata una donna molto riservata. Tant’è che della sua vita privata non si hanno a disposizione tantissime informazioni.

Dopo la continua insistenza dei suoi compagni di viaggio, però, la gieffina ha deciso di venire allo scoperto, rivelando di aver fatto un sogno piccante nella quale c’erano anche alcuni dei concorrenti presenti in quel momento, tra cui Amedeo Goria e Sophie Codegoni.

“Ho fatto questo sogno molto particolare. Mi vergogno, non posso raccontarlo“ ha esordito l’ex ragazza di Non è la Rai, come riportato da La Nostra Tv, poco incline a voler raccontare che cosa aveva sognato poco prima. “Io sono una riservata, di me non si sa nulla” ha aggiunto, per poi cambiare idea poco dopo.

”Sembrava di essere in un club di scambista“ ha poi ammesso. “C’era chi guardava e chi faceva. Quella era un l’atmosfera” ha poi concluso, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione di prima di lasciarsi andare ad una riflessione: “Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così“ ha osservato.

Miriana Trevisan al GF Vip si è lasciata andare come non mai, rivelando un tassello inedito della sua personalità all’interno della casa più spiata d’Italia.