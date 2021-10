Manuel Bortuzzo, l’emozionante sorpresa al Grande Fratello Vip: la reazione dei vipponi e di Lulù

Manuel Bortuzzo ha ricevuto un’emozionante sorpresa al Grande Fratello Vip. La reazione di Lulù ha commosso il web.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip, che vede per la terza volta consecutiva Alfonso Signorini nelle vesti di conduttore. Il nuotatore ha emozionato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua difficile e toccante storia, ma lui è molto più di un passato difficile. Tant’è che nella Casa diventa uno degli elementi fondamentali, facendo sognare con la sua conoscenza con Lulù Selassiè.

Nelle scorse ore, però, la produzione ha scelto di fargli un’emozionante sorpresa. Qualcosa che ha lasciato di stucco non solo lui, ma anche tutti gli altri concorrenti di Alfonso Signorini, facendo scendere una lacrimuccia anche al pubblico del piccolo schermo che da casa ha seguito il tutto con attenzione. Che cosa è successo?

Manuel Bortuzzo ha camminato al Grande Fratello Vip con le sue stesse gambe, grazie all’utilizzo dei tutori dotagli dalla produzione di canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello vip, Clarissa svela tutto: il drammatico segreto di Lulù

Manuel Bortuzzo cammina al Grande Fratello Vip: il regalo della produzione emozione

Manuel Bortuzzo era stato chiamato in confessionale, quando poi è uscito grazie all’aiuto dei suoi inseparabili compagni di viaggio Alex Belli e Aldo Montano, mostrandosi agli altri compagni di viaggio per la prima volta in piedi sulle sue gambe.

La scena, in maniera inevitabile, ha lasciato di stucco tutti i concorrenti che non si aspettavano di vedere una simile scena di fronte ai loro occhi una volta che il concorrente fosse uscito dal confessionale dalla quale era stato chiamato dalla produzione. In particolar modo a restare particolarmente stupita dalla scena è stata la concorrente Lulù Selassiè, con cui il nuotatore ha instaurato una certa simpatia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: inedita confessione di Soleil Sorge, sorpresa in casa

Lulù non appena sveglia si è ritrovata davanti agli occhi una scena che non avrebbe mai immaginato di poter vedere in queste ore: il suo Manuel Bortuzzo in piedi. La sua reazione è stata dolcissima. In quanto è subito corsa da lui per poterlo abbracciare e dimostrargli tutto il suo affetto di fronte ad una scena che ha emozionato il web e che ha unito i concorrenti come mai prima d’ora.

Un regalo bellissimo questo della produzione che in maniera totalmente inaspettata è riuscito a riportare il sereno nella casa più spiata d’Italia prima della diretta prevista per domani sera.

Manuel e Lulù al GF Vip hanno condiviso insieme un momento davvero speciale che siamo sicuri, a prescindere di come si evolverà il loro rapporto, porteranno sempre nel loro cuore questo dolcissimo ricordo che hanno avuto modo di poter vivere insieme.