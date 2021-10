Gnocchi di patate da leccarsi i baffi: il trucco per un risultato impeccabile

Gli gnocchi di patate vantano una ricetta antichissima e dalle innumerevoli sfaccettature, sai davvero com’è il modo migliore per prepararli? Ecco il segreto.

Gli gnocchi di patate sono molto apprezzati sia per la loro gustosità che per la variabilità nella preparazione. Infatti, ci sono diversi modi per realizzarli, ma si può affermare che sono un must have della cucina italiana. Proprio per questo sono propri della cultura nostrana, ma solo i più attenti conoscono il segreto per un risultato infallibile.

Gli gnocchi di patate fanno decisamente impazzire nel gusto, ma neanche la preparazione scherza! Il motivo? Sembrano facilissimi da preparare, ed in realtà è cosi, ma ci sono degli accorgimenti fondamentali da rispettare per evitare l’effetto duro come la pietra, e quello di mangiare dei bocconcini mollicci.

Le ricette della nonna non sbagliano mai, infatti lo sai che sono antichissimi? Come già detto, ne esistono in diverse varianti. La loro origine però risale all’importazione delle patate dal Nuovo Continente. Da quel momento in poi, le cucine di tutta Italia si sono sbizzarrite con tanta fantasia, ma sono anche gli albori della tecnicità delle preparazioni.

Gli gnocchi, quelli non di patate, venivano mangiati regolarmente il Giovedì nell’antica Roma! Perché secondo il detto: Giovedì gnocchi, e il Venerdì pesce, o anche ceci e baccalà, e Sabato trippa!

Si tratta di detti che ancora in delle osterie romane continuano a sussistere, rispettando la tradizione che vuole il Giovedì mangiare delle pietanze più ricche, mentre il giorno dopo più povere come il pesce. Infine non può mancare il detto romano: Ridi ridi che la mamma ha fatto i gnocchi!

Anche la pasta fatta in casa con dei trucchetti è un piatto che farà sbalordire gli ospiti, ma come sempre bisogna stare attenti a dei particolari!

Insomma, cucina e cultura sono le facce della stessa medaglia in Italia, ma come fare per restare soddisfatti?

Gnocchi di Patate perfetti: ecco la ricetta infallibile

Riuscire a preparare un piatto a regola d’arte è difficile a volte, ma non impossibile! Più si va a fondo nelle proprie radici, maggiore è il livello di complessità, anche per delle palline di patate così semplici nella loro forma. La preparazione è fondamentale, inoltre ci sono degli alimenti per fare il pesto e altre ricette che favoriscono un risultato ottimale. Ad esempio, c’è un alleato che se conservato con questi trucchi, sarà con te tutto l’anno! Prima di andare al condimento però, ci vuole un impasto perfetto!

Non temere, si tratta di rispettare qualche passaggio. Scegli bene le patate, perché non tutte favoriscono un risultato soffice e gustoso, le migliori sono quelle a pasta bianca. Sono ricche di amido e più farinose, per questo si manterranno alla cottura senza diventare di pietra!

Inoltre, non levare la buccia quando le fai bollire! Perché la buccia trattiene il sapore e la polpa non si inumidisce troppo durante la fase di cottura. Quando solo bollenti devi fare dure cose: lavorale subito, ma non mettere troppo velocemente la farina. Questa va inserita una volta tiepide, la cui quantità inoltre deve essere 1/4 delle patate.

Senza uova e senza cuocerli tutti insieme, con questi accorgimenti facili e pratici da mettere in atto, non sbaglierai un colpo!