Fino all’ultimo battito anticipazioni: scelte drastiche che cambiano tutto

By

Nelle nuove puntate di “Fino all’ultimo battito” Diego sarà chiamato a prendere decisioni difficili e a rischiare tutto in prima persona

C’è grande attesa per le nuove puntate di “Fino all’ultimo battito”, la fiction che vede come protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. I nuovi episodi andranno in onda stasera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, e le anticipazioni della doppia puntata di oggi 7 ottobre sono davvero clamorose.

In primo piano ovviamente ci sarà Diego Mancini, il chirurgo interpretato da Marco Bocci ed ormai finito nelle mani del boss Cosimo. Il medico è disposto a tutto pur di salvare la vita di suo figlio, ma i problemi in ospedale sono all’ordine del giorno e la situazione non accenna a migliorare.

Le condizioni di salute di Cosimo sono infatti precarie e sarà necessaria una trasfusione urgente per aiutare il boss a sopravvivere. L’unico donatore è Mino, che si offrirà per donare il sangue, ma Diego dovrà cercare di non farsi scoprire altrimenti lo stesso Mino potrebbe spifferare il tutto ad Anna.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito: la scelta più difficile per un padre

Fino all’ultimo battito, Diego va su tutte le furie: la difficile decisione

Le anticipazioni dei nuovi episodi del 7 ottobre di “Fino all’ultimo battito” parlano anche di un forte confronto tra Diego e Anna. Elena, infatti, scoprirà che Anna ha aiutato Mino nella campagna social e andrà su tutte le furie, intimandola ad interrompere ogni rapporto col ragazzo.

Nel frattempo il piccolo Paolo, dopo essere stato finalmente operato, dovrà fare i conti con le crisi di rigetto. I problemi di salute, dunque, non sono ancora terminati.

Cosimo, con un trucchetto, aiuterà Diego e riuscirà a respingere tutte le accuse del PM: ora però il chirurgo si trova davanti a un bivio, perchè dovrà essere riconoscente al boss che come detto ha urgente bisogno di una trasfusione.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito, Marco Bocci confessa il suo sogno nel cassetto

Riuscirà Diego a barcamenarsi in questo difficile triangolo emotivo? L’attesa cresce, l’appuntamento è per stasera su Rai 1 in prima serata con un doppio episodio.