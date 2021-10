Sophie Codegoni spara a zero su Matteo Ranieri: la reazione di lui spiazza

Sophie Codegoni ha sparato a zero sul suo ex fidanzato Matteo Ranieri al Grande Fratello Vip. La reazione di lui ha spiazzato tutti.

Sophie Codegoni è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, oltre a commentare le varie dinamiche che si sono create con i suoi compagni di viaggio, come immaginabile, si è lasciata andare a qualche confessione sul suo ex fidanzato Matteo Ranieri, conosciuto proprio negli studi Elios di Roma.

Sophie, parlando a tu per tu con Alex Belli, ha confidato di essere passata per la cattiva di turno pubblicamente, ma la realtà sarebbe molto diversa. In quanto Matteo l’avrebbe lasciata di punto in bianco, affermando di non essere attratto da lei né dal punto di vista fisico e nemmeno da quello caratteriale. Il tutto le sarebbe stato comunicato quando lui era in macchina, ancora accesa, con un suo amico sotto casa sua e la sua unica preoccupazione sarebbe stata quella di trovare il modo giusto per comunicare la notizia ai loro fan.

Ovviamente dopo queste forti dichiarazioni di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato.

Matteo Ranieri non le manda a dire: la dura replica a Sophie Codegoni

Matteo Ranieri, come facilmente immaginabile, non se n’è stato con le mani in mano. In quanto è venuto subito a conoscenza di quanto dichiarato da Sophie al GF Vip sul suo conto e per questo motivo ha deciso di replicare pubblicamente. Pubblicando, sul suo profilo Instagram, un post che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione e che chiarisce il suo punto di vista in questa storia.

Questa, tra l’altro, non è la prima volta che lui replica alla Codegoni e nella precedente replica aveva avuto il pubblico supporto di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, e non solo. Perché questa volta dalla sua, come potete vedere in fondo a questo articolo, c’è stato il supporto di Gemma Galgani, indiscussa protagonista del Trono Over.

“Leggere messaggi e commenti sensati mi fa ancora sperare nel genere umano“ ha esordito l’ex fidanzato di Sophie Codegoni sul suo profilo Instagram. “Continuo però a preferire gli animali, i tramonti e i libri” ha aggiunto, chiarendo poi il suo punto di vista nelle Stories. Non lasciando nulla al caso.

“Vi ringrazio, il mio post era sincero“ ha poi ripreso il discorso. “Leggere commenti e messaggi sensati di persone intelligenti non mi obbliga a dover fare cose, stare a giochi e fare teatrini che non mi piacciono“ ha poi concluso. “Leggervi, mi rassicura” ha aggiunto.

Matteo Ranieri ha replicato a Sophie Codegoni e con poche parole ha chiarito il suo punto di vista in questa intera faccenda, che ha incuriosito e non poco il web.